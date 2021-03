Amazon Echo Show 10: ¡Que Comience el Show!

Amazon Echo Show 10 es muy diferente a lo habitual. El nuevo asistente de voz tiene una base cilíndrica recubierta de tela que integra dos tweeters y un woofer adaptables al espacio. La pantalla táctil se monta en un extremo superior del cuerpo cilíndrico y es de 10.1 pulgadas, la más grande hasta ahora. Con una resolución de 1280 x 800 pixeles, y una cámara angular frontal de 13 megapixeles. Todo esto, operado por un un nuevo procesador Neural AZ1.

La pantalla cuenta con un sistema giratorio motorizado y se ve mucho más grande de lo que es. Los botones de volumen, silencio y bloqueo de cámara que ya conocemos, mantienen la misma posición en la parte superior de la pantalla.

El verdadero punto diferenciador es su funcionalidad. La parte delantera de la pantalla cuenta con sensores que seguirán nuestro movimiento en un amplio rango. Eso nos permitirá siempre mantener la pantalla hacia nosotros sin necesidad de hacerlo manualmente. Eso sí, si te mueves muy rápido o si hay varias personas en el mismo espacio, no funcionará bien.

Cuando lo instalamos, nos pregunta si lo hemos ubicado contra la pared, en una isla de cocina o en una esquina, para de esta forma poder identificar mejor el movimiento y la proyección e identificación de los sonidos. Luego hará una prueba de giro, si la pantalla golpea o encuentra algún obstáculo lo va a identificar y detenerse. Esto es muy útil para poder mantener una vida más larga y por supuesto, una estética mejor durante más tiempo.

Para ser la primera generación de un sistema así, responde bien. Los movimientos son rápidos y ágiles, y nos pregunta constantemente si la ubicación de la pantalla es la correcta. De manera predeterminada también podemos seleccionar una posición neutral. Esta función es opcional. Para los que prefieran un dispositivo estático, puedes desactivar los movimientos con comandos de voz o en la pantalla principal.

También integra la opción de usar la cámara como un sistema de monitoreo del hogar. Desde la aplicación de Alexa, que automáticamente marca la existencia de una cámara de seguridad, se puede acceder, ver y mover la pantalla para ampliar el rango de visión del lugar, punto positivo. Sin embargo, desde Echo 5 podemos acceder a la cámara remotamente, eso sí, sin una imagen de esta calidad.

El nuevo Echo Show 10 también permite que pongamos las fotos de nuestro Facebook de manera aleatoria en la pantalla; ha copiado de Google la opción de adaptarse a la paleta de colores del entorno y en futuro se podrá usar Zoom para hacer llamadas.

Nos encanta el mecanismo, la resolución de la pantalla y el concepto con sí, pero también nos genera ciertas inquietudes. Si lo pones en la cocina, el dispositivo debería ser a prueba de agua, o al menos la tela debería ser de un material fácil de limpiar. Si se mantiene en la cocina o en un área cercana será casi inevitable que sufra con el tiempo.

Ahora, ¿es necesario?¿vale la pena pagar un poco más del doble de un Echo Show 8 por un Echo Show 10 sólo por estas novedades? No estamos tan seguros de eso. Si ya tienes un 8, quizá no es el momento de hacer un cambio. No obstante, si hasta ahora estas pensando en crear el ecosistema Amazon, esta sería la primera opción como Hub general de la casa, a ser complementado con los Echo Dot.

Entendemos la ventaja de tener una pantalla grande pues hasta la respuesta táctil se siente mucho mejor que en los dispositivos de otros tamaños, pero por su forma y operación no es tan sencillo encontrarle un lugar ideal en el hogar.

En el futuro, nos fascinaría ver que las nuevas generaciones incluyeran implementaciones en temas de software de interacción o AI. Si ya existe un dispositivo que te detecta, te sigue, ¿porque no mejorar la interacción con un rostro para Alexa?. Sin embargo y a pesar que aún tiene mucho por mejorar, creemos que equipos similares serán la tendencia para los asistentes de voz del hogar: movimiento autónomo, cámara y sensores. Quizá es sólo el principio de los robots asistentes en el hogar.