Alexa, sube el volumen

Desde hace un par de meses hemos estado probando diferentes dispositivos Echo de Amazon. Esta vez el turno fue para Amazon Echo acompañado de Echo Sub. El primero ya es conocido por algunos, es un asistente de voz que permite cumplir tareas básicas como reproducir música, saber la hora, clima, noticias y demás. Todo esto por medio de una conexión a internet y el reconocimiento de la voz.

A medida que estos dispositivos han tomado más auge y hay más competencia se han desarrollado mucho mejor. Este Echo de segunda generación, cuenta con siete micrófonos, tecnología beamfoaming y de reducción de ruido para poder recibir de manera acertada los comandos de voz aun cuando se esté reproduciendo música.

Estéticamente la marca se ha esforzado por hacerlo muy agradable a la vista y que esté en armonía con el resto de la casa.

Cortesía

Pero a veces, con uno sólo no es suficiente para todos los espacios de la casa, por eso existen diferentes versiones para los diversos espacios, por ejemplo, Echo Show (el que tiene pantalla) para el cuarto o cocina, Echo Dot (el mas pequeño) para el estudio, y en las áreas sociales, los dispositivos más grandes. Justo para estos masificar el sonido en estos espacios sociales y abiertos, probamos el Echo Sub.

El Echo Sub es un subwoofer que complementa a los asistentes de la casa en cuestión de sonido. Normalmente este tipo de equipos son bastante pesados y aunque este lo es también en comparación de los asistentes, no sobrepasa los cinco kilos.

A primera vista, el Sub nos genera mucha intriga, cinco veces más grande que un Echo (20.2 cm de alto y 21 de ancho) pero sin luz Led y con una superficie totalmente lisa. El único botón que hay está al lado de la entrada de corriente y es para comenzar la configuración en la app de Alexa.

Este apoyo de sonido es eso. No es una bocina independiente y no cuenta con Alexa. Su función es conectarse con algunos de los dispositivos que ya estén en casa y reproducir la música mucho mejor que el asistente en sí, entrando en el territorio de sistemas como Sonos que profundizan en la calidad de sonido.

Cortesía.

Entrando en su desempeño como tal, Echo Sub cuenta con una potencia de 100 W y seis pulgadas de woofer, con una respuesta de baja frecuencia de 30 Hz. El sonido es equilibrado y regular, es notorio el complemento auditivo que hace. El sonido en interiores logra acaparar sin problema cada rincón y hasta genera vibración en el aire; sin embargo, los agudos son mucho mejor ejecutados que los graves. Su configuración viene predeterminada, pero para los más exigentes, se puede usar la función EQ para ajustar graves, medios y agudos desde la app de Alexa.

En conclusión, el Amazon Echo, Show, Dot y demás modelos de asistentes logran complementar bien el hogar y crear un ambiente “smart” interesante y ameno. Por el contrario, el Echo Sub no es más que una extensión de estos, que si sólo reproduces música de ambiente realmente no lo necesitas. Si por el contrario tienes fiestas con frecuencia o amas escuchar música todo el tiempo, pero eres muy práctico, el Echo Sub es una muy buena opción.