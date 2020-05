5 cosas que debes saber sobre la seguridad de tu auto

1. FRENOS ABS

El Anti-lock Braking System o ABS fue herencia de la industria aeroespacial. El sistema se encarga de regular la presión de frenado de cada rueda individualmente (EBD), evitando que en una frenada fuerte o de emergencia las ruedas se bloqueen (amarren). Si las ruedas siguen rodando mientras frenamos, es posible cambiar de dirección con el volante y evitar un accidente, si están bloqueadas, no.

2. CONTROL DE TRACCIÓN

De la mano del ABS, el TCS se encarga de dosificar la energía que el motor entrega a las ruedas para que no patinen en una aceleración fuerte. Más allá de evitar quemar llanta en un arranque, el sistema procura evitar la pérdida de trayectoria si nuestras ruedas patinan en superficies resbalosas, manteniéndonos siempre en control del auto.

3. CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD

Éste mezcla los sensores y actuadores de los dos anteriores sistemas, y algunos extra, para evitar perder la trayectoria en una curva donde vamos demasiado deprisa y perdemos el control. Detecta las ruedas que tienen tracción o las que la perdieron, calcula miles de veces por segundo nuestra trayectoria deseada y puede frenar, acelerar o dejar libre cada una de las ruedas para corregir nuestra trayectoria en curvas, evitando accidentes. Su único límite es la física y sus leyes; centros de gravedad altos y altos excesos de velocidad no hay cómo corregirlos.

4. RESISTENCIA ESTRUCTURAL

Los tres anteriores sistemas intentan evitar un accidente, pero una vez el accidente sucede queremos un auto que nos proteja lo más posible. Esta es tarea de los ingenieros estructurales y del diseño del auto, no se pueden cambiar o mejorar. Se trata de que el auto absorba la mayor energía posible de un choque y no lo pase a los ocupantes. Deformaciones programadas, redirección de fuerzas y distintos materiales y sus resistencias hacen la combinación ideal. Eso sólo lo podemos saber por las calificaciones en las pruebas de impacto realizadas por organismos descentralizados como Global New Car Assessment Programme (Global NCAP) y sus asociados.

5. BOLSAS DE AIRE

Otro de los sistemas evaluados por estos organismos, pues protegen directamente a los ocupantes en un accidente, separándolos de las piezas del auto y absorbiendo energía del golpe final. Una, dos, cuatro y hasta 10 o más bolsas de aire pueden proteger tanto a los ocupantes como a los peatones, más siempre es mejor, pero la protección real hay que revisarla en cada caso en las pruebas de Global NCAP.