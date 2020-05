5 cosas que debes saber sobre el ahorro de combustible

Si quieres saber cómo puedes ahorrar combustible, aquí te dejamos algunos consejos que tienes que tomar en cuenta:

1. ACELERAR Y FRENAR SUAVE

Banco de Imágenes

Quizá una de las técnicas estrella del hypermiling. Aceleraciones súper suaves y progresivas y frenadas muy largas apenas tocando el pedal del freno, harán que optimicemos la necesidad de más gasolina del motor, mientras que en las frenadas largas prácticamente no gastamos una gota de combustible. Piénsalo así: ¿para qué quieres ser el primero en llegar al siguiente semáforo gastando el doble de combustible?

Sandowalsky

2.LIMITAR EL AIRE ACONDICIONADO

Si hace mucho calor, usarlo; si hace mucho frío, usar la calefacción, pero para todos los trayectos intermedios de temperatura hay técnicas de hypermiling para no usarlo mucho.

Bajar las ventanas por debajo de 60 km/h, entre 80 y 110 km/h bajar un poquito la ventana del conductor y del pasajero trasero derecho para crear una corriente interna; o incluso dejar la circulación por ventilador y poner el AC sólo a veces, cuando se caliente de más el habitáculo. Todo eso ahorra mucho.

Sandowalsky

3. NO PONER NEUTRAL EN BAJADAS

Esta técnica de abuelitos es de la era de carburador. Los autos modernos con inyección electrónica de combustible dejan de inyectar a los cilindros si no tocamos el acelerador,pero el motor sigue en movimiento. ¿Cómo sucede eso? Usando las bajadas para dejar de acelerar.

Debemos dejar la última velocidad de la caja puesta para no generar demasiada resistencia al avance y simplemente no acelerar, con eso el auto sigue avanzando, pero no quema ni una gota de combustible.

Sandowalsky

4. NEUMÁTICOS CON LA PRESIÓN CORRECTA

Una llanta con poca presión genera mayor fricción con el camino y, por ende, mayor energía necesaria para moverla. Una llanta con presión en exceso puede resultar en accidentes. Mantener siempre las llantas infladas acorde a la presión recomendada por el fabricante del auto y quizá unas 2 o 3 libras arriba nos ayudará a ahorrar. Las presiones deben revisarse y ajustarse en frío y sin haber rodado el auto más de 1 km desde el comienzo del recorrido inicial.

Banco de imágenes

5. SACAR DEL AUTO TODO LO NO NECESARIO

Ropa, zapatos, accesorios deportivos, herramientas innecesarias y demás cosas, todo lo que tengamos arriba del auto suma peso, y para mover más peso es necesaria más gasolina. Saquen todo lo que llevan en el auto y que no sea estrictamente necesario. Una buena llanta de refacción, la herramienta básica y un kit de primeros auxilios siempre deben ir con nosotros, los osos de peluche no.