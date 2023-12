Prueba de manejo BMW XM: Xtra Músculo

Este monstruo obedece a varias situaciones: el boom de los SUV, los 50 años de BMW M y la necesidad de presentar vehículos cada día más neutrales con el medio ambiente con total o cierto nivel de electrificación. Desde esa perspectiva y en papel, parece cumplir a cabalidad con todo ello, pero no todo es miel sobre hojuelas.

A pesar de que se trata del primer modelo exclusivo de M (no una variante de otro BMW) desde el mitológico M1, este SUV no es tan único. Bajo su exclusiva piel se esconde la plataforma del BMW X7, el SUV más grande de BMW, también compartida con el Rolls-Royce Cullinan. Eso, de cierta forma, le quita un poco de esa exclusividad de “modelo único de M”, aunque lo que sí es cierto es que este nombre y carrocería no se verá jamás en un BMW “normal”.

BMW XM diseño trasero

Por fuera es un mastodonte que, a pesar de tener las dimensiones de un X7, sólo tiene dos filas de asientos, lo que permite una caída más dinámica de la carrocería hacia atrás, pero sin llegar a la silueta de un X6. A simple vista son sólo los grupos ópticos frontales los que parecen heredados de un X7, con el esquema dividido entre luces diurnas DRL superiores y faros principales “escondidos” un poco más abajo. El frente es agresivo y la parrilla del doble riñón es quizá la más grande en BMW, sí, aunque parezca imposible, es más grande que la de un M4 o un Serie 7.

El resto del musculoso cuerpo está definido por planos geométricos distintos a cualquier otro BMW; la posibilidad de integrar detalles en contraste en color dorado o negro en alusión al M1; enormes rines de aluminio con acabado dorado (opcionales) y hasta una trasera que integra superficies de cristal y acero con maestría, cuatro salidas de escape reales y funcionales, y la carencia del emblema BMW al centro de la cajuela, reemplazado por dos discretos logos grabados sobre las esquinas superiores de la luna trasera, también en honor al M1.

Por dentro hay de todo. Desde el tablero de un X7 en versión M, el gigantesco módulo curvo que integra las pantallas del cuadro de instrumentos digital y el sistema de infoentretenimiento ya común en todo BMW, la amplia y cómoda segunda fila de asientos de un iX, una enorme cajuela y hasta un llamativo sistema de iluminación ambiental que con maestría desvía nuestra atención de los detalles conocidos para voltear a ver el colorido reflejo de luz de color sobre el hermoso techo que parece una hoja de origami desdoblada y que reemplaza al techo panorámico.

BMW XM, hibrido enchufable pero de alto rendimiento

Lo demás es un BMW “normal”: excelentes acabados, muy buenos materiales, ensambles de primerísima calidad y hasta pieles exóticas de excelente tacto en colores exclusivos (opcional) que de sustentable tienen poco, pero que lo hacer ver único. El equipamiento puede ir desde lo muy completo, hasta ridículamente completo, con opcionales como el equipo de sonido firmado por Bowers & Wilkins de 117,900 MXN. A nuestra unidad de evaluación parecía que no le faltaba nada, agregando equipo que suma 364,700 MXN al nada modesto precio inicial de 4.2 MDP.

Sin embargo, lo verdaderamente nuevo en este XM es lo que vive debajo de la piel. El cofre esconde el tradicional V8 de 4.4 l con dos turbos y un buen motor eléctrico que en total suman 653 hp (489 hp de gasolina más 197 hp de electricidad). Se trata del primer sistema híbrido conectable de alto de empeño de BMW M, pudiendo operar completamente en modo eléctrico con poca potencia y velocidad hasta por 82 km gracias a su batería de 25.7 kWh.

De ahí se brinca a los modos híbridos donde ambos motores y fuentes de energía hacen la chamba en conjunto para entregar el máximo desempeño, e incluso la posibilidad de funcionar sólo con gasolina si se nos termina la carga de la batería o si necesitamos hacer viajes por carretera sin depender de centros de carga eléctricos.

BMW XM rines opcionales de 23 pulgadas

Al volante, esta bestia de varias toneladas es sorprendentemente ágil. Acelera con contundencia y sin turbolag gracias a la caja automática de ocho velocidades y a la tracción integral, frena de la misma forma con enormes discos ventilados que incluso se pueden configurar con dos sensaciones de pedal distintas, y da vuelta sobre rieles gracias a dirección M en las cuatro ruedas y el diferencial trasero M Sport configurable.

De consumos y sustentabilidad mejor ni hablar, pues a pesar de tener las palabras “híbrido” y “electrificado” en el nombre, además de las 20 vacas que se usaron para vestirlo, está comprobado que más allá de la practicidad y de poder montar placas ecológicas, los híbridos conectables no son la mejor forma de ahorrar recursos y energía, pues para mover tanto peso y tecnología, se necesita mucha gasolina y otros varios watts.

Entre esto, las avanzadas asistencias de manejo, los personalizables modos de conducción e incluso un modo específicamente para arena (con los jeques árabes en mente), este mastodonte de exclusividad es para muy pocos, sobre todo por lo prohibitivo de su precio. ¿Es exclusivo? mucho, ¿es distinto? Totalmente, ¿En realidad es nuevo? Quizá no tanto, pero reúne lo mejor de BMW en un espécimen de colección que no gustará a muchos pero enamorará a los suficientes como para que quieran pagar estas cifras por su exclusividad. Si eso no es suficiente, aún hay una versión más única y potente con el nombre XM Label Red que llega hasta los 748 hp como una muestra de opulencia casi insuperable... hasta que Alpina o algún tuner alemán le ponga las manos encima.

FICHA TÉCNICA

Motor térmico

V8, 4.4 l, bi turbo, 653 hp

Motor eléctrico C.A., 197 hp, 317 V

Potencia total

563 / 748 hp

Baterías

ion-litio, 29.5 kWh (bruto), 25.7 kWh (neto)

Transmisión

Automática de 8 velocidades, tracción integral permanente

Desempeño

Vel. Máx. 250-270 km/h

0-100 km/h: 4.3 s

Rendimiento

62.5 km/l (WLTP) / 7.0 km/l (reales) / 5.9 km/l sólo gasolina, tanque: 69 l, autonomía: 483 km

Neumáticos

275/35 R23 del.

315/30 R23 tras.

Seguridad

Seis bolsas de aire, ABS, EBD, TPMS, DSC, DTC + ADAS FULL

Gama de precios

Desde 4,200,000 MXN

Unidad probada XM: 4,564,700 MXN