Vivo mi vida como si no hubiera mañana: la historia de Van Halen

I live my life like there’s no tomorrow

And all I’ve got, I had to steal

Least I don’t need to beg or borrow

Yes I’m living at a pace that kills

Van Halen es una de esas bandas icónicas del rock de las que todo el mundo ha oído hablar, y al menos, ha escuchado una de sus canciones. En ella se juntaron el enorme talento en la guitarra de Eddie Van Halen y la personalidad arrolladora de David Lee Roth para hacer historia en la música.

Los hermanos Eddie —guitarra— y Alex Van Halen —batería— tocaban en bares y clubes de la escena del rock en Los Ángeles bajo el nombre de Mammoth, y pronto se les unirían David Lee Roth —voz— y Michael Anthony —bajo.

La banda tuvo su gran oportunidad cuando Gene Simmons, bajista de KISS, los descubrió mientras tocaban en un club local y les financió su primera grabación. En 1977, firmaron con Warner Bros. Records, y dado que el nombre Mammoth ya estaba ocupado, Roth sugirió que la agrupación tomara el apellido de los hermanos Van Halen.

Lanzaron su álbum debut homónimo en 1978, el cual fue un éxito total, llegando al platino en tan sólo seis meses. Este disco no sólo catapultó la carrera de Van Halen, sino que se volvió la influencia de muchas bandas de rock durante la siguiente década.

Van Halen se convirtió en una de las agrupaciones más rentables y durante los 80 tuvo más hits en la revista Billboard que ninguna otra banda de hard rock, mientras que Eddie redefinía lo que se podía hacer con una guitarra eléctrica, popularizando el tapping a dos manos, acompañado de hammer-ons y pull-offs como se puede escuchar en la canción «Eruption», extraída de su primer disco.

Se dice que Eddie tocaba de espaldas en sus presentaciones para evitar que le copiaran la técnica de tapping.

La consagración del grupo llegó con el disco 1984, que incluyó éxitos como «Jump» y «Panama».

«Jump» (1984)

Como ocurre muchas veces con la fama, comenzaron las tensiones entre los integrantes de la banda, específicamente entre Roth y los demás, hasta que en 1985 dejó la agrupación y Sammy Hagar se les unió como vocalista.

Tiempo después Hagar abandonaría el puesto y Roth regresaría solamente para grabar dos canciones para el álbum Best of Van Halen Volume I; luego la voz estaría a cargo de Gary Cherone, cuyo desempeño no fue muy bien recibido por los fans y terminó por dejar el puesto vacante.

Van Halen grabó el disco A Different Kind of Truth en 2012, bajo el sello de Interscope, teniendo nuevamente a David Lee Roth como vocalista y al hijo de Eddie, Wolfgang como bajista, aunque tuvieron que posponer la gira debido a los problemas de salud de Eddie.