El arte y la cultura te esperan: esta es la cartelera de octubre

Seas o no ermitaño, sin duda alguna tu mente y cuerpo necesitan un poco de arte luego de varios meses resguardado en casa debido a la pandemia que se vive en pleno siglo XXI.

Sin bajar la guardia ante el COVID-19, te invitamos a buscar eventos culturales que incentiven tus sentidos y emociones, por ello, hoy te haremos mención de eventos interesantes que se mostrarán en la Ciudad de México, ya que, por si no lo sabes, muchos recintos culturales ya han abierto sus puertas desde el pasado mes de agosto. Todos están tomando las medidas necesarias de salubridad para que tu recorrido por el arte sea completamente seguro.

Museos que ya han abierto sus puertas

Te compartimos el listado general de museos en la Ciudad de México que ya están de vuelta. Vale la pena que conozcan las muestras que están vigentes en octubre tanto de manera presencial como en línea.

Museo Tamayo

Programa: #ARTEYPERROS

El Museo Tamayo presenta el programa #ARTEYPERROS un evento que articula a los perros como motivo persistente en la historia del arte, desde épocas prehistóricas hasta la actualidad; su importancia simbólica en la obra del fundador del museo, Rufino Tamayo y su presencia cercana como una población natural de las inmediaciones del museo. A través de una exposición cápsula en un área pública del museo, eventos y programación especial #ARTEYPERROS reconoce la importancia histórica y artística, y las complejidades sociales y políticas a los que estos fieles compañeros se enfrentan. De la misma forma el programa revisa visiones expandidas de la naturaleza canina, examinando las dinámicas de grupos urbanos que son cada vez más visibles en la cultura popular como el furry fandom y los human pups.

Dirección: Paseo de la Reforma 51, Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo. C.P. 11580

Fechas: La exhibición estará abierta al público únicamente los días domingo 4, 11, 18, y 25 de octubre; 1 y 8 de noviembre de 2020.

Horario: 11:00 - 17:00 horas

Museo Nacional de San Carlos

Exposición: Sibilas

Dentro de la colección del Museo Nacional de San Carlos, se encuentran diferentes representaciones de las sibilas, mujeres que, según la mitología grecorromana, estaban dotadas con el don de la profecía. Se consideraba que las sibilas conocían el futuro y a partir de la Edad Media fueron adaptadas al contexto del cristianismo, se creía que ellas habían anticipado la llegada de Cristo. Conócelas en este recinto que resguarda seis siglos de arte.

Dirección: Puente de Alvarado No. 50, Col. Tabacalera. Del. Cuauhtémoc 06030, Ciudad de México.

Horario: 11:00 -17:00 horas

Medidas de seguridad por COVID que debes considerar si deseas visitar algún recinto: 1. El aforo en cada sitio será del 30 por ciento. 2. No olvides tu cubrebocas, deberás conservarlo durante toda la visita. 3. Deberás aplicar gel desinfectante a la entrada del museo y salas. 4. Las visitas de grupo deberán ser de máximo 4 personas para garantizar la sana distancia de 1.5 metros. 5. Si tu temperatura es mayor a 37.4 º C. deberás regresar a casa. 6. Evita llevar mochilas, bolsas grandes o bultos, el servicio de paquetería, en la mayoría de los casos, se encuentran cerrados. 7. Los recorridos tendrán un sentido único, sigue las señales. 8. Atiende las indicaciones del personal, ellos están capacitados para ayudarte. 9. Recuerda las medidas de protección a la salud: estornudo de etiqueta, lavado de manos, evitar tocar objetos y superficies y guardar sana distancia.

Museo Mural Diego Rivera

Exposición: Testimonios de un mural

Esta muestra está integrada por 50 imágenes que rinden homenaje al profesionalismo de quienes rescataron el mural “Sueño de una tarde dominical” en la Alameda Central después del sismo del 19 de septiembre de 1985.

Dirección: Balderas y Colón 06010, Ciudad de México.

Horario: 11:00 -17:00 horas

Palacio de Bellas Artes

Exposición: Murales

Vuelve a disfrutar de 17 obras de grandes pintores: Rivera, Orozco, Camarena, Montenegro, Tamayo, Rodríguez Lozano y Siqueiros.

Horario: Martes a domingo, 11:00 - 17:00 horas

Museo Nacional de Arte (MUNAL)

Exposición permanente: “Territorio ideal. José María Velasco”

Date la oportunidad de nuevamente maravillarte al recorrer las salas de esta exposición. Ahora el museo te brinda la oportunidad de descargar su audioguía aquí: http://bit.ly/AudioVelasco . Hazlo antes de tu recorrido y redescubre esta exposición.

Dirección: Tacuba 8 Centro Histórico 06010, Ciudad de México, México.

Horario: Martes a domingo, 11:00 - 18:00 horas

Museo de Arte Moderno

Exposición: Manifiestos del arte mexicano

En 1949, el Departamento del Distrito Federal y el Banco de México llevaron a cabo un concurso que mostrara el desarrollo urbano de la capital y O’Gorman participó con la obra titulada "La Ciudad de México", con la cual obtuvo el primer premio. El mapa de la urbe en primer plano, del cartógrafo español del siglo XVI Alonso de Santa Cruz, es sostenido por las manos del autor, mismo que podrás mirar en la exposición.

Agenda tu visita en: bit.ly/3gWHa9g

Museo de Arte Carrillo Gil

Exposición: El negro sol de la melancolía

En una noche oscura, a la más secreta hora, en el minuto más quieto, cuando ni los astros giran en el cielo y la nube que los cubre no da un paso, y en el fondo del pozo extingue su luz la luna, cuando enmudece el grillo, cuando ni las maderas crujen, ni crepita el fuego ya sosegados sus carbones, ni chisporrotea la agotada lámpara, ni aún el agua atreve gota, ni el viento tañe las hojas de las ramas, ni cae el fruto, cuando el abrazo de los amantes aún no se desata mas no son ya sino dos sueños paralelos, y tan ausentes el uno del otro como en los sueños de los desconocidos, y la cría por nacer no nace, y el recién nacido no llora, y el moribundo no muere ni se agita ni tose ni mejora mas halla breve tregua pues en aquel instante ni aun la muerte mata, y cesa el mosco de aguijonear insomnios y henchido de sangre reposa satisfecho cerca de una desnuda y rendida espalda lo mismo que la pulga, entre una estrofa y la siguiente, entre un momento y otro, cuando el tiempo es pausa y en el reloj las manecillas demoran un minuto el segundo, y tarda un codo la pulgada, en sigilo y en silencio, hacia otra noche aún más oscura.

Dirección: Av. Revolución 1608, esquina Altavista 01000, Ciudad de México.

Horario: Martes a domingo, 11:00 - 18:00 horas

Laboratorio Arte Alameda

Exposición: Reflexiones.3 México

¿Conoces a Antoni Arola? Es un destacado diseñador catalán que utiliza el simbolismo y una sugerente manera de entender la vida y sus espacios. “Reflexiones.3 México” es una muestra que forma parte de un proceso de observación y de experimentación en el que este artista trabaja con la luz en relación al espacio expositivo del LAA.

Dirección: Dr. Mora 7, Centro Histórico 06010, Ciudad de México.

Horario: Martes a domingo, 11:00 - 17:00 horas

Museo Nacional de Culturas Populares

Exposición: Tenangos. Cartografías de la memoria.

El tipo de bordado es uno de los criterios de identificación más importantes de los tenangos, ya que expresa saberes de la comunidad que se transmiten entre generaciones. ¿Sabias que en el reverso del lienzo la puntada solo marca el contorno de las figuras? Todo esto y más aprenderás en esta muestra.

Dirección: Av. Hidalgo 289, esquina con Allende, col. Del Carmen, Coyoacán

Vigencia: A partir del 09 de octubre

Horario: 11:00 - 18:00 horas. Entrada libre.

Museo de Arte Popular

Exposición: Rebozo

El Museo de Arte Popular trae una de sus exposiciones más esperadas del año: el rebozo. Tradición, innovación e historia hacen del rebozo un tesoro ancestral mexicano. Cada rebozo tiene características específicas que nos permiten identificar su origen, así como la comunidad y la época de la que proviene.

Vigencia: A partir del próximo 17 de octubre

Dirección: Revillagigedo 11 Centro Cuauhtémoc, 06050, Ciudad de México

Horarios: Por definir

Museo de Cera, Ripley y Viaje Fantástico

El museo de Cera trae de vuelta la magia y a sus célebres y reconocidos personajes de diferentes áreas de la historia, cultura y entretenimiento.

Dirección: calle Londres número 6, Colonia Juárez 06600, Ciudad de México

Horario: Martes a domingo de 10:00 am - 17:00 horas.

Museo del Juguete

La colección de juguetes más grande del mundo, ubicada en el corazón de la Ciudad de México. Si aún no te has dado el tiempo de conocer este recinto, no lo dudes más y acude.

Dirección: Calle Dr Olvera 15, Doctores, Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México, CDMX

Horario: Todos los días. Recorridos libres, 11:00 hrs, 13:00 hrs y 15:00 hrs.

Museo Franz Mayer

Colección: William Spratling

En 2012 el museo recibió en comodato, a través de la familia Ulrich, un total de mil 583 obras elaboradas por el diseñador y platero neoyorkino William Spratling.

Entre las obras de esta colección, encontramos piezas de joyería, esculturas, y distintos objetos decorativos y utilitarios elaborados en plata, que principalmente están inspiradas en el arte prehispánico, por lo que muchas de sus piezas combinan la plata con piedras y materiales como la malaquita, la obsidiana, el jade y el carey.

Dirección: Av. Hidalgo 45, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero, Cuauhtémoc, 06300 Ciudad de México, CDMX

Horario: Martes a viernes: 11:00 - 16:00 horas; sábados y domingos: 11:00 - 17:00 horas.

Danza

Drácula

La popular historia de vampiros, narrada a través de la danza contemporánea en el único edificio gótico del país. Coreografía de Oscar Ruvalcaba.

Lugar: capilla Gótica del Centro Cultural Helénico.

Dirección: Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, 01020 Ciudad de México, CDMX. Horario: viernes 20:00 horas, sábado 19:00 horas, domingo 18:00 horas.

*Sábados de octubre también online. Fechas: hasta el 27 de octubre

Cine

24 Tour de cine francés

El Tour de Cine Francés es una muestra itinerante que presenta de forma simultánea la mejor selección de cine francés contemporáneo, en 73 ciudades de la República Mexicana, a partir del 8 de octubre de 2020.

Consulta el Circuito Cinépolis México y el Circuito Cultural México para conocer horarios, lugares y costos.

Cineteca

Además de contar con su variada cartelera de cine, la Cineteca vuelve a mostrar su Galería dedicada al director de cine Luis Buñuel. La exposición ofrece una visión introspectiva a las producciones mexicanas de este heredero del surrealismo. La curaduría, realizada por especialistas de la Cineteca Nacional, se divide en 10 módulos y, siguiendo un rastro de textos escritos por el cineasta español, abarca su llegada a México, la producción de algunos de sus más reconocidos filmes y su vida personal.

Dirección: Av. México Coyoacán #389 Col. Xoco Alcaldía Benito Juárez Ciudad de México C.P 03330.

Horario: Consulta cartelera.

Exposiciones y muestras

Museo Jumex

Exposición: Gonzalo Lebrija: Breve historia del tiempo

La plaza del Museo Jumex muestra la obra Breve historia del tiempo del artista Gonzalo Lebrija. Esta escultura pública monumental pretende desafiar la gravedad y perpetuar el sentimiento de la suspensión del tiempo. El artista creó esta obra a partir de una acción que documentó en fotografía, en la cual arrojó un automóvil norteamericano de los años 70 a una laguna. Con el título Entre la vida y la muerte la acción se filmó con una cámara de cine de alta velocidad, para capturar el cuadro donde el automóvil roza la superficie del agua antes de estrellarse.

Dirección: Miguel de Cervantes Saavedra 303, Colonia Granada, 11520 Ciudad de México

Horarios: martes a domingo, 10:00 - 17:00 horas

Entrada Libre

World Press Photo 2020

A pesar de las inconsistencias y las adversidades existentes durante este año, el tiempo nos sonríe con la noticia del World Press Photo 2020. La exposición, que se ha consolidado como un referente del fotoperiodismo, llegó el 3 de septiembre a su sede en México: el Museo Franz Mayer.

Dirección: Av. Hidalgo 45, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero, Cuauhtémoc, 06300 Ciudad de México, CDMX

Horario: Martes a viernes: 11:00 - 16:00 horas; sábados y domingos: 11:00 - 17:00 horas.

Entrada: 70 pesos

Vigencia: Hasta el 8 de noviembre

Design Week México 2020

Este año, la decimosegunda edición de Design Week México se lucirá durante todo un mes con actividades en torno al diseño, la arquitectura y con nuevas iniciativas que se ajustan a los retos que enfrentamos por el Covid-19. La plataforma llegará del 7 al 31 de octubre con exposiciones en museos, conferencias, diálogos, pabellones, actividades virtuales y la famosa Design House.

Teatro

Hombruna, nunca el aire fue tan peligroso

La historia está basada en Juana Barraza Samperio, mejor conocida como "la mataviejitas". La asesina en serie que ahora cumple una condena 759 años, solía matar a sus víctimas privándolas de aire.

Centro Cultural Helénico

Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn, 01020 Ciudad de México, CDMX

Horarios: viernes 20:30 horas, sábado 19:00 horas y domingo 18:00 horas

Localidades: 300 pesos

La dama de Negro

En un remoto pueblo londinense, un agente de bienes raíces se encuentra con una maldición difícil de explicar, años después decide prevenir a sus familiares (el público) de las terribles consecuencias de esta historia, para ello, decide contratar a un director de teatro para que le ayude a “escenificar” su historia.

En medio de grandes efectos de audio e iluminación, esta historia empieza a cobrar vida. El único problema es que aunque se desarrolla en un lejano pueblo, poco a poco, el teatro mismo empieza a vivir estas experiencias de terror. Al final, ¡el público sufre las consecuencias!

Teatro Ofelia

Dirección: Thiers 287, Anzures, Ciudad de México

Fecha: 10 de octubre

Teatro Parque Interlomas

Dirección: Av. Jesús del Monte 41, Huixquilucan de Degollado 52763, Estado de México.

Fecha: 31 de octubre

Puedes adquirir tus boletos en Ticketmaster