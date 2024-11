5 actividades imperdibles para tu primer viaje a El Paso

El Paso, Texas, es una ciudad que combina una rica historia fronteriza con una oferta moderna de entretenimiento, gastronomía y cultura. Con su ubicación única en la frontera entre Estados Unidos y México, El Paso ofrece experiencias que no encontrarás en ningún otro lugar. Si estás planeando tu primera visita, aquí te presentamos cinco actividades que no puedes perderte.

1. Explorar el Franklin Mountains State Park

El Parque Estatal Franklin Mountains es un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura. Este parque, uno de los más grandes en un entorno urbano de los Estados Unidos, ofrece más de 100 millas de senderos para caminatas, ciclismo de montaña y exploración.

Entre las rutas más populares se encuentra el Aztec Cave Trail, ideal para quienes buscan una caminata moderada con vistas impresionantes. Para los más experimentados, el North Franklin Peak Trail te lleva al punto más alto del parque, desde donde podrás admirar vistas panorámicas de El Paso, Ciudad Juárez y el desierto circundante.

El parque está abierto de las 8 a.m. a las 5 p.m., y la entrada tiene un costo de $5 por adulto. Es un lugar ideal para desconectar y disfrutar de la belleza natural del suroeste. No olvides llevar agua, protector solar y calzado adecuado para maximizar tu experiencia.

El Paso, Texas

2. Ir de compras en los mejores centros comerciales

El Paso es un destino excelente para los amantes de las compras, con opciones que van desde centros comerciales tradicionales hasta paseos al aire libre con tiendas de lujo. Comienza tu recorrido en Cielo Vista Mall, donde encontrarás marcas reconocidas como Macy’s, Dillard’s y H&M, ideales para renovar tu guardarropa.

Si prefieres un ambiente al aire libre, The Fountains at Farah combina compras y entretenimiento en un espacio moderno. Aquí puedes explorar tiendas como Apple, Ulta Beauty y LOFT, o relajarte en uno de sus restaurantes o cafeterías.

Finalmente, no puedes dejar de visitar Bassett Place, un centro comercial perfecto para los viajeros mexicanos, con tiendas como Target, Ross Dress for Less y Marshall’s, además de un área de entretenimiento para toda la familia. Estas tres opciones garantizan una jornada de compras que combina variedad, comodidad y estilo.

El Paso, Texas

3. Saborear la gastronomía local

La cocina de El Paso es una fusión única de sabores mexicanos y texanos, y no hay mejor manera de descubrirla que visitando algunos de los restaurantes más destacados de la ciudad.

Comienza con Deserto Palo Verde, conocido por su deliciosa pizza artesanal y su compromiso con los ingredientes locales. Si buscas una experiencia más sofisticada, el restaurante 1700º en el Hotel Paso del Norte es imperdible. Este lugar ofrece cortes de carne premium y un ambiente elegante que hará que cualquier cena sea inolvidable.

Para un brunch único, visita Salt + Honey, famoso por su creativa carta de platillos como waffles de camote y bowls saludables. Y si eres amante de los tacos, Taconeta es un lugar esencial. Reconocido entre los mejores restaurantes de tacos en Texas, este local celebra la tradición del maíz y ofrece sabores que te harán volver por más.

El Paso, Texas

4. Sumérgete en la cultura y el arte

El Paso cuenta con opciones culturales para toda la familia. Uno de los lugares más nuevos y emocionantes es el Museo La Nube, un espacio interactivo diseñado para despertar la curiosidad de los más pequeños con actividades de ciencia, arte y tecnología. Es perfecto para un día en familia lleno de aprendizaje y diversión.

Para los amantes del arte, el Museo de Arte de El Paso es un destino imprescindible. Su colección incluye más de 7,000 piezas que abarcan desde el Renacimiento europeo hasta el arte contemporáneo, con una especial atención a artistas locales y regionales. Además, su entrada gratuita lo convierte en una excelente opción para todos los viajeros.

El Paso, Texas

5. Disfruta de la música en vivo

La escena musical de El Paso es tan diversa como su gente, y hay opciones para todos los gustos. Si te apasiona la música clásica, la Sinfónica de El Paso ofrece conciertos en lugares emblemáticos como el Plaza Theatre, donde podrás disfrutar de interpretaciones de altísima calidad.

Para quienes prefieren un ambiente más relajado y moderno, el Lowbrow Palace es el lugar ideal. Este espacio de música en vivo presenta bandas y artistas locales, nacionales e internacionales en una variedad de géneros, desde rock hasta música indie. Revisa su cartelera antes de tu visita para asegurarte de no perderte algún espectáculo especial.

El Paso, Texas

Conclusión

El Paso es una ciudad que combina naturaleza, compras, cultura y gastronomía en una experiencia única e inolvidable. Desde caminar por los senderos del Franklin Mountains State Park, hasta explorar el arte y la música de la ciudad, cada actividad ofrece una oportunidad para descubrir un lado nuevo de este fascinante destino.

¿Listo para planear tu viaje? El Paso te espera con los brazos abiertos. ¡Haz tus maletas y vive todo lo que esta ciudad tiene para ofrecer!