Favour Ofili, corredora nigeriana, fuera de la prueba de atletismo 2024: ‘No registraron mi nombre’

No todo son buenas noticias en los Juegos Olímpicos de París 2024. La corredora nigeriana Favour Ofili no podrá competir en los 100 metros planos debido a que el Comité Olímpico Nigeriano no la inscribió en la prueba.

No es la primera vez que las organizaciones de Nigeria tienen problemas de registro para sus atletas. Favour señala que en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no compitió porque no se liberaron fondos para que los atletas fueran evaluados, lo que no permitió que 14 atletas compitieran.

¿Por qué Favour Ofili no participa en la prueba de 100 metros planos?

La atleta nigeriana es una de las velocistas más destacadas y una de las esperanzas de medalla para su país, pero por la negligencia de la Federación Nigeriana de Atletismo no podrá participar en dicha prueba a pesar de haber clasificado

Favour compartió la noticia en su cuenta de Instagram y recordó que no es la primera vez que tienen problemas de administración y registro con la federación de su país.

“Con gran pesar me acaban de decir que no competiré en los 100 metros en estos Juegos Olímpicos. Califiqué, pero los de la Federación de Atletas de Nigeria (AFN) y del Comité Olímpico de Nigeria (NOC) no ingresaron mi nombre”, compartió en su perfil de Instagram.

La atleta de Nigeria no consiguió la clasificación pero no podrá disputar la prueba de París 2024. (Foto: Instagram ofili.fa)

¿Cuál es la siguiente prueba de la corredora nigeriana?

A pesar del error de las organizaciones, no es la única oportunidad de Ofili para competir, pues también está clasificada en los 200 metros de París 2024 y confía en que no se haya cometido el mismo error.

“Si los responsables no son responsables de aprovechar esta oportunidad para mí, ¡Nunca se podrá confiar en ninguna de las organizaciones en el futuro! Espero entrar en la siguiente ronda.

Ofili se quejó de no poder participar en la prueba de 100 metros de los Juegos Olímpicos 2024. (Foto: instagram ofili.fa)

¿Cuándo es la prueba de atletismo?

Las pruebas de atletismo en los 100 metros planos inician este viernes 2 de agosto con las primeras eliminatorias, mientras que la final se disputara el sábado 3 de agosto.

En las pruebas de atletismo participan un total de mil 810 corredores de distintas nacionalidades y las pruebas se realizan en el Estadio de Francia.

¿Dónde ver el atletismo en los Juegos Olímpicos de París 2024?

El atletismo se encuentra disponible por las señal de Televisa y de Claro Sports y se puede seguir por televisión abierta o por streaming.