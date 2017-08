Una tarde en la muestra de Andy Warhol

El pop art, la corriente artística en boga entre la época de 1950 y 1960 tuvo como máximo exponente al artista Andy Warhol, el estadounidense que inspiró a la cultura de masas con obras emblemáticas entre las que destacan las representaciones de Marilyn Monroe y Elvis Presley.



En la actualidad algunas de esas obras icónicas pueden apreciarse en Andy Warhol, Estrella Oscura, exposición temporal instalada desde el 2 de junio y hasta el 17 de septiembre en todas las salas y espacios del Museo Jumex de la Ciudad de México.



El recorrido inicia en la Galería 3 y continúa en la 2, 1 y -1 (sótano), muestra las etapas que marcaron el desarrollo de la práctica artística de Warhol, desde sus pinturas de productos de consumo, hasta las series serigráficas de retratos de estrellas de cine, personajes famosos y desastres en más de cien obras en pintura, filmes, instalación, escultura, fotografía y material de archivo.



“Las promesas utópicas, pero también el lado oscuro de la cultura mediática y de consumo de la posguerra, es el contexto histórico en el que Andy realizó sus primeros trabajos y es lo que se muestra en la exhibición”, según el curador invitado Douglas Fogle.



Arte y reflexión



De acuerdo a la Fundación Jumex Arte Contemporáneo, en esta muestra se pretende mostrar por primera vez en México un montaje significativo del artista para invitar a los visitantes a reflexionar sobre la capacidad del arte para estimularnos a observar críticamente una obra y nuestro entorno.



1





Las obras en exhibición son un préstamo de diversas instituciones y colecciones privadas como el Andy Warhol Museum de Pittsburgh, Albright-Knox Art Gallery, The Art Institute of Chicago, The Broad Art Foundation, entre muchos otros.



El público podrá reflexionar sobre la obra y las temáticas de la exposición a través de actividades que incluyen seminarios, cursos y una serie de entrevistas que se difunden en las redes sociales y en la página de internet del museo.



Pilar Villela coordinará e impartirá, junto a diversos invitados, un seminario cuyas líneas de investigación van desde los orígenes del Arte Pop y el Estados Unidos de la posguerra, hasta las ideas de mecanización, desastre y celebridad hasta el mes de septiembre.



Además de charlas con invitados especiales que compartirán su experiencia con la vida y la obra de Andy Warhol, como parte permanente del programa público, se llevarán a cabo recorridos comentados.



Más información en www.fundacionjumex.org/es