Tu tía puede ser la opción para viajar por el mundo

Tras la decisión de muchas mujeres a posponer la maternidad o definitivamente no considerarla, surgen las PANK (Professional Aunt, No Kids), mujeres profesionistas que trabajan, no tienen hijos, pero gastan en ropa, juguetes, parques de diversiones, restaurantes y viajes para sus sobrinos .

Y es que en la actualidad la mujer prefiere disfrutar más de su vida profesional, de sus amigos, su pareja, tener un mejor nivel de vida y un gran gusto por los viajes, además de conocer otros países y culturas.

Esta última opción la comparten con sus sobrinos, ya sea aportando a los padres para que los niños viajen por su cuenta o viajando incluso con ellos y, por supuesto, pagando el viaje al menor.

De acuerdo con la agencia de viajes Mundo Joven, las travesías más solicitadas por estas viajeras para niños son campamentos infantiles de verano o invierno, viajes a los parques temáticos de Disney, tours a Canadá y, en el caso de destinos nacionales, los lugares con playa.

No se descartan los campamentos de verano e invierno donde los niños viajan solos pero las tías aportan el capital para ello.

Consideraciones

Dentro de las recomendaciones para viajar con menores de edad, si van al extranjero es recordar que los niños necesitarán contar con su pasaporte y visa en el caso de los países que así lo soliciten; además, si el menor está registrado por los dos padres el pasaporte debe llevar ambas autorizaciones.

También es necesario llenar el formato de autorización de salida del territorio de los Estados Unidos Mexicanos de niñas, niños, adolescentes o personas bajo tutela jurídica. Si requieres más información da click aquí.

En el caso de que los niños viajen solos hay que tomar en cuenta llenar los formatos necesarios de la agencia con la que se contrata el paquete de viaje.

En Mundo Joven solicitan, además de los formatos una carta custodia, un formato médico, sin olvidar el pasaporte, la visa del país a donde viajan, cumplir con los requisitos de las aerolíneas como el pago de custodia y contar con el formato de autorización de salida del territorio antes mencionado y un documento notariado autorizando la salida del menor, especificando el medio de transporte, destino y fecha de viaje, que se puede consultar aquí.