¿Te gusta el terror? Vive tus peores pesadillas en este festival de Universal

A partir de la semana pasada comenzó el Halloween Horror Nights de Universal Studios, por lo que los amantes de los sustos tendrán la oportunidad de confrontar lo sobrenatural y vivir diferentes atracciones de miedo que estarán disponibles hasta el 3 de noviembre en el parque de diversiones de Orlando.

Universal Studios traerá emociones de terror al centro de Florida con 10 casas y cinco zonas de miedo en la edición número 28 de ese festival de Halloween.

Entre las nuevas atracciones de este año incluyen casas como la de ‘Stranger Things’ y ‘Poltergeist’, mientras que la casa "Halloween" también está de regreso, además de una nueva zona de miedo llamada ‘Revenge of Chucky’, inspirada en el muñeco diabólico.

La casa de suspenso basada en la aclamada serie de Netflix, Stanger Things, contará con laberintos completamente nuevos, inspirados en la primera temporada, y el objetivo es encontrar a Will, el niño que al igual que en la serie está extraviado porque fue capturado por el Demogorgon, la criatura que se encuentra en la dimensión paralela a la que viven los personajes.

En el juego podrás atravesar un laberinto en la ciudad de Hawkins, el Laboratorio Nacional Hawkins e incluso el "Upside-Down", mientras eres perseguido por la criatura que acecha a la ciudad.

Asimismo, la película de terror de 1982 "Poltergeist" llega al Halloween Horror Nights con una casa llena de clásicos de miedo, incluyendo la calavera gigante en el armario, la criatura tipo mantis y el payaso diabólico.

Los amantes del terror podrán vivir en el parque por segundo año consecutivo "Trick 'r Treat" y las reglas de Halloween y "The Horrors of Blumhouse" con las películas "Happy Death Day" y "The First Purge".

Otras casas incluyen cosas como juegos de feria en el "Carnival Graveyard: Rust in Pieces"; cuentos de hadas de la bruja malvada del oeste en "ScaryTales: Deadly Ever After", plantas carnívoras en "Seeds of Extinction" y una ciudad después del apocalipsis zombi en "Dead Exposure: Patient Zero".

El boleto de acceso al festival tiene un costo de 62.99 dólares más impuestos. Para obtener tus entradas y más información da click aquí.