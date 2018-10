Seis destinos de Chiapas que debes conocer

Más allá de San Cristóbal de las Casas, Palenque o el Cañón del Sumidero, en Chiapas existen otros atractivos que el visitante puede descubrir; por ello, aquí te dejamos seis atractivos no tan conocidos que también puedes admirar, esto de acuerdo con un listado del sitio de viajes Viajala.

Yaxchilán

Situado en la frontera con Guatemala, para llegar a Yaxchilán es necesario tomar una embarcación en el río Usumacinta, En medio de la selva se encuentra la zona arqueológica, donde se han identificado 120 estructuras, incluyendo dos juegos de pelota, así como esculturas talladas, incluyendo el famoso Pájaro Jaguar IV, el cual está decapitado y según la leyenda lacandona, cuando la cabeza vuelva a su lugar, el mundo será devastado por jaguares celestes.

Laguna Miramar

Para una aventura rústica, la mejor opción es la Laguna Miramar, ubicada en la Selva Lacandona y la más extensa del estado con más de 15km2 de longitud. De acuerdo con Viajala, allí se pueden observar animales salvajes, recorrer grutas con pinturas rupestres y ruinas arqueológicas, así como el árbol matapalo gigante, buscar a los monos araña e ir a la laguna de los cocodrilos.

Playa Azul

Tal vez por su cercanía con Oaxaca, usualmente no se habla mucho de las playas de Chiapas, sin embargo, no hay que dejar de visitarlas. Esta playa virgen, es prácticamente una alberca, donde podrás disfrutar del mar sin ningún problema. Es ideal para pasear en canoa o lancha, precisamente porque prácticamente no hay olas.

Moxviquil

Si te gustan las orquídeas, esta reserva es para ti. Además, encontrarás el Centro de Formación para la Sustentabilidad Moxviquil donde podrás realizar caminatas, tomar cursos de educación ambiental, observar aves y por supuesto, conocer el orquideario, donde se albergan más de 20 mil flores de 400 especies originarias de Chiapas.

Cascadas Las Golondrinas

El verdadero nombre de este lugar viene del tzeltal Chen Ulich, que significa: La cueva de las golondrinas, por las aves que buscan refugio en la caverna detrás de las cascadas para hacer sus nidos. Muy cerca de Palenque, son el lugar perfecto para perderse entre la vegetación de la zona y nadar en las pozas naturales.

Fincas cafetaleras

Uno de los puntos imperdibles de Chiapas son las fincas cafetaleras y la mejor forma de recorrerlas es realizando alguno de los toures de la Ruta del Café, la cual permite conocer las fincas Irlanda, Argovia, Hamburgo y La Chiripa. Además, si tomas esta ruta puedes conocer la cascada San Francisco, pasear a caballo, hacer senderismo y ciclismo.