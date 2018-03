¿Saldrás a carretera en Semana Santa? Estos 5 tips serán de gran ayuda

La Semana Santa está cerca y muchos mexicanos se disponen a hacer las maletas y salir de las ciudades para descansar. Para disfrutar tus vacaciones con la confianza de llegar seguro a casa después de unos días de merecido descanso, hay que detenernos un instante para preparar correctamente todo lo necesario.

Por esta razón, te sugerimos algunos puntos importantes a considerar antes de tomar la ruta al lugar de tu destino, de acuerdo con Chubb, una de las empresas de seguros de propiedad y responsabilidad civil más importantes del mundo.

1. Planea tus gastos

Lo recomendable es establecer un monto máximo para gastar durante el viaje y dividirlo claramente entre los días que estarás fuera. Con frecuencia pueden surgir gastos imprevistos, por lo que tener un margen extra nunca está de más.

Se puede comer bien y visitar los mejores lugares turísticos, o pequeños sitios no tan conocidos, según el gusto de cada quien, sin tener que vaciar las cuentas del banco. La cuestión es preverlo y, claro, no abusar de la tarjeta de crédito.

2. No olvides nada

Hay algunas cosas que, si se olvidan, se pueden adquirir durante el viaje (pasta de dientes, algún medicamento para el dolor de cabeza, etc.), pero no es lo más recomendable invertir una gran cantidad de dinero en volver a comprar la ropa, zapatos o demás accesorios que se pudieron haber guardado en la maleta desde un principio. Hay que establecer claramente a dónde vamos, revisar el tiempo pronosticado para los días siguientes y empacar de inmediato lo que sabemos que es indispensable.

3. Revisa tu auto

Muchas veces circulamos por la ciudad en el coche de la familia y algo parece no estar del todo bien, tal vez una llanta está baja o el depósito de aceite no tiene el nivel óptimo. Esto no deberíamos dejarlo pasar nunca, pero menos aún en carretera, donde las distancias entre una gasolinera o puesto de servicio y otro son largas, y las velocidades mayores de lo permitido en la ciudad. Es fundamental revisar que el estado del auto sea óptimo para salir a las autopistas y, si a esto le sumamos una revisión periódica aun en condiciones normales, mejor. Algo básico que siempre debemos llevar con nosotros es la herramienta necesaria, una llanta de refacción, teléfonos con suficiente batería y los números de emergencia locales.

4. Asegura tu auto

De acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Seguros (AMIS), en México se estima que cerca del 70 por ciento de los autos no están asegurados. Eso a pesar de que desde 2016 es obligatorio adquirir un seguro que cubra, al menos, responsabilidad civil o daños a terceros. En realidad, un seguro no se contrata, como se llega a decir popularmente, para chocar, y a la larga no tenerlo siempre va a acabar siendo más caro que la prima mensual. Si se considera que en períodos vacacionales y en particular en Semana Santa, los accidentes viales aumentan, es un buen momento para plantearse asegurar el auto.

5. ¿Qué debe incluir tu seguro de auto?

De preferencia una cobertura integral, que proteja a los pasajeros en todos los casos y no sólo eso, sino que brinde asistencia a distintos niveles: cuando se ponche una llanta, exista algún problema mecánico durante el viaje e incluso que ofrezca un auto sustituto mientras se repara el propio.

A la larga la planeación y la prevención son, además de una forma de dar seguridad a toda la familia, una manera de ahorrar. El costo de un deducible no es comparable a la pérdida por robo o accidente de un coche, y la tranquilidad que da el poder emprender el viaje a cualquier lugar con toda la confianza, vale mucho más.