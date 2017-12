Recorrido sobre ruedas en la CDMX

Museos, monumentos, iglesias y rascacielos, así como leyendas y secretos de la Ciudad de México conforman un recorrido por su Centro Histórico a bordo de un segway o ninebot.



Se trata de un medio de transporte eléctrico, de dos ruedas y personal, el cual no daña al medio ambiente, ya que no cuenta con combustión interna y funciona a través de sensores de peso para avanzar con una velocidad máxima de alrededor de 20 kilómetros por hora.



Antes de iniciar el trayecto los participantes tienen que equiparse con un casco y un chaleco de color fluorescente como medida de seguridad. Después, se realiza una capacitación de diez minutos para aprender a utilizarlo. El guía explica que para acelerar hay que inclinarse hacia adelante, de forma contraria, para frenar, así como mover el cuerpo para dar vuelta.



Trayecto histórico



La experiencia inicia en el punto de reunión de CityGo ubicado en el Monumento a la Revolución donde espera Ángel el guía, para llevar a los turistas por el Paseo de la Reforma hasta la Avenida Juárez.



La primera visita es en el Monumento a la Revolución. Ángel cuenta un poco acerca de su historia, en la que destaca que la estructura iba a ser el Palacio Legislativo del ex mandatario Porfirio Díaz, quien esperaba fuera más grande que la Casa Blanca de Washington, Estados Unidos, creada por el arquitecto francés Émile Bernard.



La construcción se detuvo durante 15 años, debido a la Revolución Mexicana que dio inicio el 20 de septiembre de 1910. Cuando deciden retomar la obra, el arquitecto muere, por lo que al monumento también se le conoce como Sueño Inconcluso.



Posterior, el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, continúa el proyecto, pero ésta vez rindiéndole tributo a las personas caídas en la Revolución, sólo quedando la estructura que ahora se puede observar en el sitio. Además, se puede subir al mirador donde se observa una cúpula laminada de cobre abollada por un rayo y desde donde se admira una panorámica de la ciudad.



El siguiente punto del recorrido es por Paseo de la Reforma, antes llamado el Paseo de la Emperatriz. Existen dos versiones de su existencia. La primera, es que Maximiliano de Habsburgo manda a crear la ruta para llegar desde su residencia, el Palacio de Chapultepec, hasta su lugar de trabajo, el Palacio Nacional ubicado en el zócalo.



La otra dice que la emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano es la que crea la ruta para vigilarlo, ya que antes de que existieran los edificios se podía ver claramente en línea recta el Paseo de la Reforma.



La travesía sigue hacia la esquina de la información, donde se encontraban los veteranos de la comunicación. Antes la avenida Bucareli estaba repleta de periódicos e imprentas, pero con la caída de la bolsa de valores en Nueva York, no muchas sobrevivieron.



En frente se localiza El Caballito, antes era el que marcaba el inicio o fin de la Ciudad de México, ahora tapa uno de los respiraderos de drenaje más grandes de la ciudad.



Parque Real

Al inclinarse hacia adelante el segway avanza hacia la Alameda Central; uno de los primeros parques de la ciudad. El virrey Don Luis Velazco es quien pide un lugar recreativo para los españoles, quienes gustaban de visitar el sitio para cortejar.



El siguiente punto del trayecto es el Hemiciclo a Juárez. Porfirio Díaz es quien manda a hacer la edificación para dar a conocer el respeto que le tenía a Benito Juárez y para celebrar el Centenario de la Independencia.



El Palacio de Bellas Artes es la última parada. El edificio se realizó bajo las ordenes de Porfirio Díaz, quien pide al arquitecto italiano Adamo Boari que edificara un palacio teatral con características prehispánicas y griegas. Por la parte externa está construido con mármol de carrara y dentro está decorado con más de 10 mármoles distintos.



Desde allí se puede observar la torre latinoamericana con una altura de 181 metros incluyendo la antena, junto con el Edificio Nacional, los cuales han soportado varios temblores.



