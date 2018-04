Postales de altamar

Al no contar con tantas vacaciones durante el año, en comparación con personas de otros países, los mexicanos acostumbran viajar en grande. Es por ello que para Royal Caribbean International, después del chino, el mercado nacional es el segundo que más consume a bordo de su flota de barcos, los más grandes, innovadores y con mayor tecnología en el mundo, planeados 100 por ciento para todos los integrantes de las familias.

Semana Santa, verano y Navidad, las épocas que suelen elegir, principalmente, pero que pueden ser cambiadas por cualquier otra fecha en el calendario. Para noviembre y diciembre, Symphony of the Seas y Celebrity Edge, respectivamente, inauguran sus rutas por el Caribe.

ALLURE OF THE SEAS / ROYAL CARIBBEAN

Uno de los barcos más grandes del mundo, perteneciente a la clase Oasis, es uno de los más recomendables para viajar durante 7 noches por el Caribe.

Crucero familiar, con todas las actividades, amenidades y atracciones para los niños, así como toda la innovación y la parte de la tecnología que le llama más la atención a los jóvenes, además de lofts o suites de lujo para todos.

Dividido en siete vecindarios por su extensión (Central Park, Boardwalk, the Royal Promenade, the Pool and Sports Zone, Vitality at Sea Spa and Fitness Center, Entertainment Place and Youth Zone), cheque dos veces que lleve todo consigo antes de salir de su camarote.

www.royalcaribbean.com/cruise-ships/allure-of-the-seas

CELEBRITY EQUINOX / CELEBRITY CRUISES

Pensado más para parejas, gente que quiere descubrir el mundo con un toque de lujo moderno; es decir, con el estilo de los cruceros clásicos, pero renovado.

Como parte de la clase Solstice, esta embarcación ofrece servicios exclusivos como el Vitality at Sea Spa, y se asegura que reciba el mejor servicio.

Cada cabina tiene un balcón privado para tomar el aire fresco del mar y disfrutar de la vista, lo cual puede hacer también desde el Lawn Club, espacio de medio acre de pasto natural en la cubierta para practicar mini golf o tomar el sol.

www.celebritycruises.com/cruise-ships/celebrity-equinox

AZAMARA QUEST / AZAMARA CLUB CRUISES

Recomendable para un público más adulto, que tiene un mayor presupuesto, por los destinos que visita y la inmersión que puede hacer por el tiempo que pasa en éstos, que realmente permite conocer cómo vive la gente, sus costumbres, su cultura, con excursiones exclusivas en grupos pequeños para entrar en contacto directo con las personas que viven ahí.

Olvídese de mitos como que los cruceros sólo visitan lugares muy turísticos, que están muy llenos –en las áreas comunes, como las albercas, nunca se sentirá encimado con el resto de los huéspedes– o que en ellos las bebidas alcohólicas son muy costosas –aquí cuenta con una selección estándar incluida en el precio–, y sólo dedíquese a dejarse llevar.

www.azamaraclubcruises.com/int/our-ships/azamara-quest