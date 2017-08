Nuevo hallazgo de región volcánica en la Antártida

Un grupo de científicos de la Universidad de Edimburgo en Escocia descubrieron 91 volcanes debajo de la Antártida, según un estudio de la Sociedad Geológica Real Británica, cuyos resultados fueron publicados por el diario británico The Guardian.



La publicación informó que dos kilómetros por debajo de la superficie de hielo de la Antártida occidental hay 91 volcanes de los que hasta ahora no se tenía registro, con distintas alturas entre 100 y 3.850 metros, y capas de hielo de hasta cuatro kilómetros de espesor.



Estos nuevos volcanes se suman a los 47 que ya habían sido descubiertos en esa región del mundo en siglos anteriores.



Según los investigadores, si alguno de esos volcanes entra en erupción se desestabilizarían las capas de hielo de la Antártida que ya están afectadas por el calentamiento global. Y ese nuevo derretimiento aumentaría aún más el nivel del mar. Hasta el momento se desconoce si alguno está activo.



“Sin capas de hielo encima de los volcanes hay una liberación de presión sobre ellos y se vuelven más activos. Estamos asombrados. No pensábamos encontrar nada así. Prácticamente triplicamos el número de volcanes conocidos en la región antártica. Y sospechamos que puede haber más en el fondo del mar, bajo las barreras de hielo de Ross, con lo cual ésta podría convertirse en la región con mayor densidad volcánica del mundo, incluso más que el este de África, donde se concentran volcanes activos como el Nyiragongo, el Kilimanjaro, y el Longonot, entre otros”, informó Robert Bingham, uno de los glaciólogos autores del estudio.



