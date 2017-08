Hospedaje para amantes... pero de los coches

Dormir dentro de un auto de lujo convertido en cama no tiene por qué ser incómodo; incluso, es un lujo que algunos de los visitantes de Stuttgart, en Alemania, desean pagar gracias al principal atractivo del Hotel V8, mismo que ofrece a sus clientes habitaciones para enamorados ¡pero de los coches y el motor!



El hotel posee un total de 34 habitaciones; cada una de ellas ha sido decorada según la época del auto que fue convertido en cama, y exhibe muchos detalles y piezas originales del mundo de los motores, como carrocerías de Cadillacs y Mercedes Benz. Además, el hotel ofrece servicios como sala de conferencias, restaurante y tienda de souvenirs.



Su éxito lo debe a que la ciudad en la que se localiza, Stuttgart, es conocida por contar con el Museo Mercedes Benz y ser la sede central de Porsche. Sus huéspedes se sentirán atraídos por las temáticas inspiradas en automóviles clásicos, carreras, garajes y autolavados.



Entre las habitaciones que más han logrado atrapar la atención de los huéspedes destacan aquellas cuyo diseño fue inspirado en un taller antiguo, una estación de servicio o un túnel de lavado.



Otras temáticas famosas son aquellas que disimulan ser carreteras conocidas, como la Ruta 66 de Estados Unidos, también conocida como The Main Street of America; The Mother Road; o la Will Rogers Highway. Todas crean una atmósfera que convierte al hotel en uno de los preferidos por los expertos en automovilismo.



Este curioso alojamiento abrió sus puertas en septiembre del 2009. Todas las habitaciones están equipadas con minibar, televisión satelital e internet, entre otras amenidades; todo esto, rodeado del ambiente que legendarios coches de época, clásicos o deportivos.







Se localiza en Graf Zeppelin Platz, 71034 Böblingen, en Stuttgart, Alemania.

www.v8hotel.de