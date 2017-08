¿Ciudad de México a Guadalajara en 45 minutos?

Una de las empresas que lleva el liderazgo en el desarrollo de una solución viable es llamada Hyperloop One. Foto: Cortesía de Hyperloop One

Hyperloop es una nueva forma de mover a personas y cosas en la velocidad de un avión y por el precio de un autobús. Es eficiente en energía y seguro, tal y como si se tratara de la banda ancha del transporte, lo que le lleva a ser considerado el quinto tipo de transporte después de avión, carro, tren y barco.



La idea fue lanzada por Elon Musk en 2013 y puesta en OpenSource, un sitio en el que cualquier persona puede consultar el documento de 53 páginas de manera gratuita. En él hay instrucciones detalladas sobre cómo implementar parte del sistema.



El ambicioso proyecto buscar desarrollar un nuevo sistema de transporte, mejor que cualquiera disponible en el mundo; éste debe ser: más seguro, más barato, de menor costo, más conveniente, inmune a condiciones climáticas adversas, sostenible en energía y a prueba de temblores. Asimismo, no debe ser intrusivo con nada en su ruta.



A través de este tipo de transporte se busca comunicar ciudades que están alejadas hasta por 1500 km de distancia. Y ¿por qué esta distancia? La respuesta es que con distancias superiores, es mejor tener un avión supersónico, aunque éstos gastan mucho tiempo para ascender a altitudes en donde puedan tener su velocidad crucero, y lo mismo para descender.



Construcción



Dentro de las soluciones pensadas, está la versión en escala de los viejos tubos neumáticos usados para enviar paquetes y mensajes dentro y entre edificios.



Es posible, en principio, usar ventiladores poderosos para soplar a altas velocidades una capsula del tamaño de personas desde Los Ángeles a San Francisco.



El problema es la fricción de una columna de aire de 500 km moviéndose, que a la velocidad casi sónica sería tan grande que inviabilizaría el proceso.



Otras ideas salen para solucionar el tema, como un grande tubo al vacío junto a un sistema de suspensión magnético en donde la fricción sería mínima, pero imaginen que un sólo hoyo en el tubo pararía todo el sistema.



Una de las empresas que lleva el liderazgo en el desarrollo de una solución viable es llamada Hyperloop One, con base en Los Ángeles y con sistemas de prueba en 5 países.



Hyperloop One usa un motor eléctrico para acelerar y desacelerar las capsulas que levitan en un tubo a baja presión, las cuales alcanzan altas velocidades y sin turbulencia.



La empresa empezó en 2014 en un garaje de Los Ángeles y hoy son más de 100 empleados, sumando sus oficinas en Los Ángeles y Nevada.



Su motor fue probado en mayo de 2016 y un sistema completo que se probó a principios de 2017. El objetivo es transportar carga en 2020 y pasajeros en 2021. Su negocio, según ellos, es vender tiempo.



Incluso, el despacho del arquitecto mexicano Fernando Romero, busca traer ese proyecto para un corredor entre la Ciudad de México y Guadalajara capaz de albergar el sistema de Hyperloop One. La firma de Romero, Fr-ee, se encuentra entre los 35 finalistas que aspiran a ser sede de este transporte.



Para los interesados, SpaceX, empresa de Elon Musk, ha abierto inscripciones para una competencia de soluciones Hyperloop.

Esta iniciativa es para estudiantes y equipos de ingeniería independientes, con el objetivo de que diseñen y construyan la mejor cápsula.