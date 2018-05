¿Bucearías con tiburón toro? En Playa del Carmen es posible

Dicen que el paraíso no se encuentra en el cielo, sino en el mar, no por nada el explorador de los mares, Jaques-Yves Cousteau, dedicó su vida para investigar el océano y las aguas del caribe mexicano no se quedan atrás, siendo hogar de distintas especies marinas, entre ellas, el tiburón toro.

Esa especie que puede alcanzar los 3.5 metros de largo y más de 300 kilogramos de peso, se alimenta de peces, rayas e incluso de otros tiburones.

Se presume que es uno de los animales con más altos niveles de testosterona en la sangre, lo cual los hace sumamente agresivos y con un temperamento de cuidado, incluso en las hembras se tienen niveles que alcanzan los de un elefante africano en celo.

Inmersión con los temibles

Una de las actividades más buscadas por los buzos profesionales y amantes de la adrenalina es bucear con esa especie.

Los lugares más concurridos para hacer esa actividad son las islas Fiji; Júpiter, Florida y Playa del Carmen, México, donde es posible practicar buceo en presencia de ocho y hasta 15 ejemplares.

México cuenta con uno de los mejores sitios para hacerlo; desde noviembre hasta marzo, y en ocasiones en abril, que es cuando llegan a dar a luz a sus crías.

Se trata de una inmersión para buzos avanzados que se realiza a 80 pies de profundidad por 25 minutos, un lugar que se encuentra a tan solo cinco minutos de la costa.

Los buzos no son parte de su dieta y los tiburones no están allí para amenazarlos o devorarlos, por ello, en el tiempo que se ha realizado esa actividad en Playa del Carmen, no se ha registrado ningún accidente de mordida de tiburón.

Al convivir con la especie es posible notar que solo muestran interés por la carnada que se les ofrece, lo que causa seguridad a los buzos, aún y cuando es uno de los tiburones más temidos que existen.

Al momento de bucear con ellos, lo que más llama la atención es la imagen que varios tienen del tiburón: corpulento, con el morro ligeramente achatado y provisto de varias hileras de dientes capaces de rebanar en fracciones de segundos a sus presas.

Al terminar la inmersión queda una sensación de empatía y admiración ante esos depredadores, que imponen en los mares como reyes de ese paraíso.

¿Con quién ir?

Existen al menos seis operadores registrados y con amplia experiencia para realizar esa actividad, entre los que se encuentran Dive Mike y Octavio Bull Shark Diving.

Resalta Phantom Divers, a cargo de Jorge “el Chino” Loria pionero en el buceo con tiburones toro en el Caribe mexicano.

Conservación de la especie

Anualmente se matan más de 75 millones de tiburones en nuestros mares; son una especie vital que mantiene el equilibrio en el ecosistema marino, razón por la cual se debe tomar acciones que promuevan su conservación.

Se han escuchado o leído comentarios de indignación por la caza de delfines o elefantes, pero rara vez, cuando los muertos son los tiburones.

Por ello, la labor que realizan los operadores de buceo se hace tan importante, concientizando a la gente y destinando parte de sus ganancias a la preservación de los tiburones del Caribe a través de la organización creada por apasionados conservacionistas Saving Our Sharks.