5 destinos en EU que tienes que conocer si eres amante de la música

Energético, inspirador, alegre y reconfortante, así es el soul, sonido que tiene sus raíces en Estados Unidos e invita a los turistas a hacer un viaje al pasado.

Dicen que “la música es el arte más directo, entra por el oído y se va al corazón” y si a eso le agregamos un toque de paisajes únicos se convierte en la mejor razón para salir de la rutina.

Estos son los cinco destinos que vieron nacer el soul en Estados Unidos, un sonido que el sur de ese país describió como “la sensación de freír mantequilla en las profundidades de un río”.

1. Filadelfia, Pensilvania

La mayor ciudad del estado de Pensilvania es el punto de partida de una travesía para conocer la historia del soul.

En ese destino donde Kenny Gamble y Leon Huff, fundaron el Philadelphia International Records, un sello discográfico que trabajó con artistas diversos como The O’Jays y Teddy Pendergrass.

Entre los sitios icónicos destacan el Temple University’s Liacouras Center, antiguamente conocido como The Apollo of Temple, que ha albergado espectáculos protagonizados por Alicia Keys y Patti LaBelle.

Para conocer más sobre la historia musical de la ciudad, hay que visitar el Philadelphia Music Alliance Walk of Fame (Paseo de la Fama de la Alianza Musical de Filadelfia) en la Avenida de las Artes.

Ahí se podrán observar placas dedicadas a cerca de 150 artistas homenajeados, incluido el grupo de R&B LaBelle con Patti LaBelle, la Sister Rosetta Tharpe del góspel y el legendario Solomon Burke, uno de los padres del soul.

2. Chicago, Illinois

Esta ciudad del Medio Oeste fue la plataforma para que este ritmo llegara hasta ambos extremos de la costa estadunidense. De hecho, fue ahí donde inició transmisiones el programa televisivo de música y baile “Soul Train” en 1971, en el que participaron los artistas más famosos hasta 2006.

Una de las zonas más importantes para los viajeros melómanos es South Side que conforma el barrio afro de Chicago con los mejores lugares de blues, jazz y soul.

Sin embargo pocas experiencias resultan tan conmovedoras para un conocedor de la música, como lo es visitar un viejo estudio de grabación. Para ello siguen abiertos espacios como Chess Records, el sello de Chicago donde el fallecido cantante Chuck Berry fraguó su leyenda.

Actualmente, el estudio es administrado por la fundación Willie Dixon’s Blues Heaven y funciona como museo.

3. Detroit, Michigan

Fue en Detroit donde el soul, que alguna vez renació gracias al góspel, se desató en su máximo esplendor. Motown, un sello discográfico fundado por Berry Gordy en Detroit en 1960, rompió las barreras raciales de la mano de una gran cantidad de sencillos de pop y soul de artistas legendarios de Detroit como The Supremes, The Temptations y Smokey Robinson and the Miracles.

El Motown Museum, al que recientemente se le hizo una ampliación de cuatro mil 645 metros cuadrados, cuenta con objetos, fotografías y recuerdos de grandes artistas.

Además, los viajeros pueden visitar el Studio A, donde se grabaron los éxitos del sello discográfico. Algunos de los mayores espectáculos de Motown se desarrollaron en el centro, en el Fox Theatre, donde aún es posible asistir a conciertos.

Otro de los sitios de culto es St. Andrews Hall, un lugar en el que se pueden escuchar artistas con influencias del soul, y el teatro The Majestic, que cuenta con dos escenarios, una pizzería y una pista de bolos.

4. St. Louis, Missouri

El soul llegó a ese destino a comienzos del siglo XX a través del Mississippi River con artistas procedentes del Sur, quienes mezclaron el blues con el ragtime. Gran parte de la música de St. Louis tenía como principal instrumento el piano.

Entre los sitios turísticos destaca la legendaria Peabody Opera House, data de 1934 y ha recibido a grandes exponentes del soul y de Motown como Ray Charles y The Supremes, así como a estrellas contemporáneos inspirados en el soul, como John Legend.

Actualmente, el soul en St. Louis puede encontrarse en el Delmar Concert Hall, un centro de eventos que ofrece conciertos; o bien, visitar el Duck Room en Blueberry Hill.

Y para saber más sobre cómo el soul dio paso al blues, la recomendación es ir al National Blues Museum, localizado a unas cuadras del río en Washington Avenue.

5. Nueva Orleans, Luisiana

Es cierto, la ciudad es conocida por el jazz, sin embargo, hay muchas más atracciones relacionadas con el soul de Nueva Orleans.

Actualmente, para disfrutar de esta música en Big Easy, basta caminar por la Bourbon Street y seguir los sonidos increíbles de bajos y pianos.

El Preservation Hall, en el French Quarter, es una joya histórica que captura el jazz, el soul y el funk tal y como solían ser, con presentaciones sobre pisos de madera originales y sin aire acondicionado.

También hay lugares más íntimos como Spotted Cat Music Club y Tipitina’s, ambos con la presentación de artistas locales de soul y funk como Dr. John y Bootsy Collins.