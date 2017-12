10 ciudades que deberías visitar en 2018

El truco para volverte un gran viajero es adelantarte a las tendencias. La reserva de un viaje a uno de los destinos más candentes del año significará toparte muchas veces con precios elevados, largas filas y muchedumbres por doquier.



Es mejor entonces ver a dónde te puede llevar el viento o visitar lugares increíbles, diferentes a los que ya están consolidados en el top de las modas turísticas.



Para encontrar estas perlas atípicas y extraordinarias. La red puede ayudar, y Airbnb está de tu lado para estas ideas.



Como plataforma para un mar de viajeros, la empresa tiene toneladas de información sobre ciertos destinos y la experiencia comienza a repuntar, permitiendo que aparezcan trends de viajes antes de que las revistas especializadas lo hagan.



Afortunadamente, Airbnb publica los datos para echar un vistazo a su revisión final de año, en la que puedes encontrar cuáles son las ciudades que ganaron popularidad durante los 12 meses de 2017, y así podrás decidir cuál será tu próxima parada.



¿Qué ciudades se vuelven imperdibles para que planees tu próxima escapada? Lugares con ambiente relajado en la playa, descubrimientos en la montaña, y ciudades promedio son las que encabezan la lista de la empresa de los destinos que experimentan un aumento reciente de interés entre los viajeros.



Aquí están las diez principales ciudades que no puedes sacar de tu brújula, de acuerdo con el aumento en las reservas en Airbnb.



1.- Gangneung, en Corea del Sur - 2175 por ciento (Aquí no hay misterio alguno, esta ciudad albergará los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018).



2.- Bournemouth, en Inglaterra - 353 por ciento



3.- Edmonton, en Canadá - 284 por ciento



4.- Indianapolis, Indiana - 256 por ciento



5.- Da Nang, en Vietnam - 255 por ciento



6.- Columbus, en Ohio - 254 por ciento



7.- Famagusta, Chipre del Norte - 234 por ciento



8.- Bilbao, en España - 234 por ciento



9.- Hanoi, en Vietnam - 212 por ciento



10.- Matinhos, en Brasil - 209 por ciento



Así que si aún no sabías qué vuelo tomar o a que autobús subirte, ahora ya tienes una idea de los lugares que guardan un misterio para ti.