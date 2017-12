¿Te interesa aprender y obtener un mayor grado académico? Esto es para ti

El mayor reto para las plataformas que proveen educación en línea es lograr que la gente valore el conocimiento y la importancia de obtener un grado académico, consideró el CEO de Coursera, Jeff Maggioncalda.



"Los grandes retos son que la gente se dé cuenta de lo valiosa que es la información que está disponible y el conseguir un grado académico; que no sólo consiste en adquirir el material”, detalló en entrevista para El Financiero.



Coursera es una plataforma en línea asociada con más de 150 universidades a nivel mundial. En su sitio hay más de 2 mil 400 cursos y especializaciones y cuatro maestrías. En México, la compañía está asociada con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Tecnológico de Monterrey.



“Creo que en los últimos años, Coursera ha traído el contenido de las universidades más importantes del mundo a un costo muy bajo y, en muchos casos, de manera gratuita; eso es algo muy positivo", aseguró.



Una de las mayores preocupaciones que Maggioncalda ha identificado entre las personas que se inscriben a Coursera es el obtener certificaciones que demuestren a las empresas donde trabajan o aspiran laborar, que poseen las herramientas necesarias para desempeñar ese puesto.



“Muchos de nuestros alumnos lo que quieren es poder tener una certificación que pueda demostrar a su empleador que tienen ciertas habilidades para que puedan conseguir un mejor trabajo o poder ganar más dinero. Eso es principalmente lo que nuestros estudiantes buscan”, explicó.

1 COURSERA EN MÉXICO



Alrededor del mundo, Coursera tiene 30 millones de alumnos. Tan sólo en México, hay 1.4 millones de inscritos y es el país con más personas interesadas en la plataforma en América Latina.



“Ahora tenemos alrededor de 2 mil 500 cursos en español. México ocupa el cuarto lugar de gente que toma cursos con nosotros a nivel mundial; están Estados Unidos, China, India y México con 1.4 millones de aprendices y tiene más demanda que cualquier otro país en Latinoamérica”, afirmó Maggioncalda.



Entre los cursos más solicitados en nuestro país, están aquéllos que hacen referencia al desarrollo personal, contabilidad y herramientas para aprender mejor.



“El más demandado es sobre aprender. Tenemos otro muy bueno (y en los primeros lugares) sobre contabilidad, desarrollo personal, ayuda psicológica, aprender a aprender. Otro es de robótica y ciencia de datos. Es un rango muy amplio”, detalló.



En México, el 94 por ciento de las personas inscritas en Coursera aseguraron que las certificaciones los ayudaron a mejorar su carrera profesional.

1 EDUCACIÓN Y EMPRESAS

En los últimos dos años, la plataforma no sólo ha buscado acercarse a los estudiantes o gente que desea aumentar sus conocimientos. También se asoció con varias empresas para que sus trabajadores puedan tener una mejor formación.



“Le llevamos Coursera a las empresas que tienen empleados que necesitan adquirir nuevos conocimientos o habilidades. Ahora está disponible para los trabajadores en las empresas, tenemos 600 empresas que han contratado a la plataforma para que tengan parte de nuestro contenido disponible en sus corporaciones”, expuso.



Esto es lo que seguirán implementando durante 2018, donde quieren hacer que más gente se inscriba, generar más contenido y acercarlo a quien lo necesite, sea una persona que aún está en la escuela.





1 APRENDER EN LÍNEA



Los cursos pueden descargarse en los smartphones y dispositivos electrónicos similares. Se pueden consultar en todo el mundo, siempre y cuando tengas conexión a internet. Los profesores tienen la posibilidad de dar la cátedra en vivo o grabar sus sesiones en cualquier sitio.



Según la conferencia que dio en el marco del Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE), realizada en el Tec de Monterrey campus Monterrey, Maggioncalda explicó que la mayoría de los alumnos de Coursera terminan sus cursos, sin importar si son gratuitos o no.



”La tasa de término de estudiantes que realizan una maestría es del 90 por ciento. En los cursos, las tasas son arriba del 50 por ciento, pero son variables”, detalló.



Para que los alumnos continúen en la plataforma, la compañía solicita que evalúen las cátedras con el fin de mejorar el contenido.



Si te interesa el proyecto, Jeff Maggioncalda te da cuatro tips para aprender mejor en Coursera.



1.- Encuentra un curso que te parezca interesante: esto con el fin de que no lo abandones conformes avanza



2.- Haz de tu aprendizaje un hábito: “Hay gente que termina todo un curso en un fin de semana, pero si lo haces poco a poco, todos los días, es más fácil que completes todo”, explicó.



3.- Discute el conocimiento: Maggioncalda te invita a que te unas a los foros habilitados para hablar sobre el tema que estás estudiando.



“Todos nuestros cursos tienen foros de discusión para que puedas platicar con gente de todo el mundo acerca de lo que estás aprendiendo”, dijo.



4.- Obtener tu certificación o grado: Si buscas una maestría, estudia y no dejes de lado tus lecciones. Que sea tu meta obtener el certificado o un grado académico más alto.