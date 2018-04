La robótica impulsa la equidad de género por estas 5 razones

La robótica se ha convertido en una de las áreas de conocimiento más prometedoras para el desarrollo de los jóvenes. Su campo de estudio es tan vasto que en él se adquieren habilidades y conocimientos sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (disciplinas STEM, por sus siglas en inglés).

No obstante, la participación de las mujeres tanto en la robótica como en las demás áreas STEM aún es limitada, pues de acuerdo con la Unesco, sólo 30 por ciento de las jóvenes en edad escolar elige licenciaturas relacionadas con estas áreas de estudio.

A continuación, cinco razones por las que la robótica impulsa la participación de las mujeres en estos campos:

1. Transforma el panorama sobre el desempeño de las mujeres en la ciencia

Al utilizar la robótica, tanto mujeres como hombres reconocen que sus habilidades, aprendizaje y contribución a los proyectos se da en igualdad de condiciones.

Un ejemplo de lo anterior es la científica Deborah Berebichez, primera mexicana en obtener un doctorado en Física en la Universidad de Stanford, y protagonista de la serie televisiva Outrageous acts of Science, del canal Discovery Science. Otro caso es Ali Guarneros, ingeniera mexicana que colabora en la NASA con el diseño de un dispositivo de realidad virtual para utilizarse en el espacio.

2. Motiva la colaboración entre hombres y mujeres

Con la robótica, los niños y niñas crean una visión inclusiva, en la que el principal objetivo es el trabajo en equipo para lograr una meta común, como el funcionamiento del robot o la superación de pruebas en competencia.

3. Empodera a las mujeres en habilidades STEM

Las jóvenes amplían su panorama de participación en sectores económicos relacionados con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). De esta forma, se dan cuenta de que no habría razón para limitarse a licenciaturas que tradicionalmente se piensa que son para mujeres.

4. Incrementa el desarrollo de habilidades de emprendimiento entre las mujeres

Al contar con conocimientos en informática, las mujeres se colocan a la vanguardia de los requerimientos tecnológicos del mundo globalizado y tienen la misma oportunidad de obtener o crear un trabajo y bien remunerado.

Las mujeres pueden ser exitosas en carreras como Ingeniería en Sistemas Digitales y Robótica, o Ingeniería en Negocios y Tecnologías de la Información.

5. Inspira a más jóvenes

La colaboración de niñas y jóvenes en proyectos de robótica estimula a más mujeres para descubrir su pasión por la ciencia, así como su aplicación social en beneficio de las comunidades para transformar su entorno.

De esta forma, se suman esfuerzos para alcanzar los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030, en la que el promover la inclusión de las mujeres a partir de las habilidades STEM es una prioridad, con la finalidad de mejorar la vida de la población a nivel mundial con participación equitativa, innovación e impulso al crecimiento económico.

Ante este escenario, y con la visión de fomentar la inclusión de género desde la infancia y adolescencia, el Tecnológico de Monterrey, a través de PrepaTec involucra a sus alumnos en una iniciativa internacional de alto nivel como lo es FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), organización sin fines de lucro establecida por Dean Kamen en 1989, en la que aprenden a trabajar con mentalidad global, colaboración, trabajo en equipo, tolerancia, con comunicación efectiva y responsabilidad social.

En la edición FIRST 2018, el Tecnológico de Monterrey estará representando a México con la participación de más de 200 alumnas en 12 equipos, en las áreas de Ingeniería y Negocios. La competencia se llevará a cabo en Houston, Texas, del 18 al 21 de abril.