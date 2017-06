Racismo en redes 'saca' a 10 jóvenes de Harvard

Diez jóvenes de la clase 2021 de la Universidad de Harvard fueron rechazados por participar y compartir contenido sexual explícito y discriminatorio contra minorías en un grupo de Facebook.



Así lo informó la institución en su medio de comunicación interno The Harvard Crimson, en el que detalló que los jóvenes eran parte de un grupo llamado “Harvard memes for horny bourgeois teens”.



Desde diciembre, los estudiantes se enviaban memes y otras imágenes con contenido sexual y ofensivo, chistes sobre el Holocausto, y muertes de niños, según capturas de pantalla obtenidas por el Crimson.



Algunos mensajes hacían bromas sobre las violaciones a niños contenidos en los videos e imágenes, y algunos otros se mofaban de abusos a grupos específicos, por ejemplo, aquellos que se burlaban y mostraban abusos contra niños mexicanos, denominados “piñata time”.



Luego de que Harvard descubrió los contenidos, la administración de la institución revocó las admisiones a los 10 estudiantes, que se les habían otorgado en abril de este año. La decisión de Harvard es final e irrevocable.



“Muchos estudiantes estaban emocionados por pertenecer a grupos de gente a la que le interesaban los memes. Todo inició con un chat en el que la gente compartía los contenidos que les parecían graciosos, como memes”, dijo a The Harvard Crimson una joven de 21 años llamada Jessica Zhang, una estudiante que habría sido parte de dicho chat antes de que se formara el grupo privado.



“Todos pensaban ‘Oh, debes mandar un meme creado por ti para poder pertenecer a este grupo’”, agregó otra joven identificada como Cassandra Luca, quien también fue parte del chat, pero que no se integró al grupo creado posteriormente.



El Comité de Admisiones de Harvard se dijo decepcionado de enterarse que un grupo de estudiantes en un grupo privado estuviera mandado este tipo de contenidos.