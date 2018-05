Alumno de la UNAM gana certamen internacional de ingeniería civil

Abraham Calderón Rodríguez, estudiante de octavo semestre de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, obtuvo el primer lugar de la Student Technical Paper Competition del 2018 ASCE Texas Symposium, organizada por la American Society of Civil Engineers (ASCE).

Se enfrentó a representantes de otras 16 instituciones de educación superior: cinco mexicanas (como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Panamericana) y 11 de aquel estado de la Unión Americana. El segundo y tercer sitios correspondieron a la Universidad de Texas en Arlington y en Tyler, respectivamente.

Se trata del segundo año consecutivo en que la Facultad de Ingeniería logra el primer lugar; en 2015 ganó el segundo.

Abraham explicó que el certamen tiene dos partes: redactar un ensayo en donde se relacionan la ética con la ingeniería, el cual se envía con antelación y se presenta ante un jurado en el marco del simposio. En esta ocasión el tema designado fue 'Las redes sociales y la ingeniería civil'.

Códigos de ética en la ingeniería civil

La presentación debe tener una duración de cinco minutos; “lo más importante es transmitir bien el mensaje y convencer al jurado”, dijo. Después se desarrolla una sesión de preguntas y respuestas, y la evaluación.

En su ensayo, denominado ¿Son las redes sociales una amenaza?, el universitario ejemplificó, mediante seis casos, la importancia de conocer los códigos de ética que deben regir a la ingeniería, además de comprenderlos para aplicarlos.

Uno de esos ejemplos fue lo ocurrido en la Ciudad de México con el sismo del 19 de septiembre de 2017, que dañó muchas construcciones; la gente, preocupada, comenzó a subir imágenes de sus casas a las redes sociales.

En Twitter, recordó, se creó una cuenta llamada #RevisaMiGrieta. Ahí, los ciudadanos subían sus fotos y recibían comentarios. “En el ánimo de ayudar opinabas ‘esta es muy pequeña, no te preocupes’, o ‘es grave, sal de ahí’, pero sólo veíamos una parte, no la estructura completa. ¿Qué pasaba si era un departamento que no había sufrido mayor daño, ubicado en el octavo piso, pero las viviendas de abajo estaban completamente afectadas?”.

Esta situación se relaciona con un código de ética: tomar decisiones hasta tener la información completa. “Creo que los ingenieros no tomamos la parte humanística y social con la seriedad que deberíamos, y hay que hacer hincapié en que son muy importantes”.

De igual manera, para evitar la corrupción o mantener la confidencialidad de una obra es necesario guiarse por la ética: “no publicar en las redes sociales mis fotografías en la obra, ni las del trabajo mismo”.

Éste puede ser un problema complejo que no tiene solución hasta que los ingenieros civiles saben que existen los códigos de ética, los conocen y entienden, subrayó.

El integrante del capítulo estudiantil de la ASCE agradeció a quienes lo ayudaron en su preparación para el certamen, como el profesor Josué Garduño, y a sus compañeros Carlos Ibarra y Virgilio Andrade, quienes concursaron en años anteriores y le dieron consejos.

Además, a los docentes que tomaron parte en la simulación del concurso y que cuestionaron al joven alumno como si fueran jueces. “Gané por la instrucción que tuve y la seguridad con la que presenté mi trabajo”, consideró.

Para Abraham, obtener el primer lugar es una gran satisfacción. “Es muy padre que la UNAM tenga ese nivel de competencia internacional. De esta experiencia me quedo con el orgullo que representa haber ganado para México y la Universidad”.