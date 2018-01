'Hoy No Circula' aplica normal este lunes

El programa 'Hoy No Circula' aplica este lunes de manera normal, con lo que los vehículos con engomado amarillo, con terminación de placa 5 y 6 y que cuenten con holograma de verificación 1 y 2 no circulan.



De acuerdo con información de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), la restricción está vigente desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas, en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo.



Mientras que los vehículos con holograma ‘00’, ‘0’, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días.