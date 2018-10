No habrá intervención en el sistema de ahorro en nuevo gobierno: Alfonso Romo

Ante la incertidumbre de cambios en el sistema de ahorro para el retiro, Alfonso Romo, designado por el presidente electo como coordinador de la oficina de presidencia, garantizó que no habrá intervención en el ahorro y que la próxima administración se enfocará en éste para financiar los proyectos productivos atrasados y futuros.

“Mediante el diálogo también se quitan los rumores de que vamos a intervenir. No vamos a intervenir nada, somos bastante conscientes con la responsabilidad que tenemos con el ahorro y por ese lado tengan la seguridad de que no vamos a intervenir”, sentenció Romo, ante un público representado por el sector que aplaudió sus palabras.

Al clausurar la Tercera Convención Nacional de Afores, el próximo coordinador de la oficina de presidencia de Andrés Manuel López Obrador aseguró que la única forma que tiene este país para que salga adelante es con el diálogo.

“El diálogo nos va a llevar a soluciones inimaginables y sin éste esto sería un fracaso total”, arremetió el empresario.

Alfonso Romo sostuvo que para promover a México es necesario contar con el motor del sector privado, ya que dijo, no hay país que no tenga éxito sin él.

Así, reiteró que con certidumbre y confianza, México podría crecer mínimo, entre 4.0 y 4.5 por ciento en los próximos años. Para ello se necesita confianza cuando se tiene un estado de Derecho fuerte y se respetan las libertades.

“Si cambiamos la tendencia de seguridad en algunos Estados de la República, México tendrá un gran potencial, vamos a crecer 3.5 y 4.0 por ciento, en combinación con el ahorro.

“Andrés Manuel no quiere déficit, no quiere endeudar al país. No quiere dañar las finanzas públicas para los proyectos de infraestructura, por lo que vamos a descansar en el ahorro, ya que, además de arreglarlo, hay que aprovecharlo. Vamos a descansar en el sector privado para financiar no sólo lo que está retrasado, sino los retos que nos vienen. Esta reunión es para dar certidumbre que no va haber mandatos de inversión. No vamos a dar directrices y vamos a mejorar los sistemas de pensiones”, afirmó Romo.

Añadió que se invertirá en proyectos razonables, que tengan impacto y que lleven a México a otro nivel de crecimiento y calidad de vida para todos los mexicanos.

Además, explicó que México no ha crecido más de 2.5 por ciento porque no se han creado la cantidad de pequeñas y medianas industrias para que realmente se fortalezcan las cadenas de valor.