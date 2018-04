Estacionalidad pudo haber sido 'moneda de cambio' en TLCAN: director del CNA

En la cuarta ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados Unidos lanzó la propuesta de temporalidad, la cual pedía que México y Canadá dejaran de exportar ciertos bienes agroalimentarios en periodos de cosecha de ciertos productos estadounidenses.

El tema no se ha vuelto a tocar desde entonces, lo que podría significar que los negociadores nacionales cedieron en otros capítulos, consideró Luis Fernando Haro, director del Consejo Nacional Agropecuario (CNA)

“Podríamos pensar que entonces (EU) pudiera haber llegado a una negociación en otros capítulos donde México a lo mejor ha tenido que ceder alguna posición y que de alguna manera EU haya dicho: ‘Bueno, este tema (estacionalidad) lo dejamos tal y como está’”, dijo Haro en el marco del Foro Internacional de Innovación e Inocuidad de CropLife en Guadalajara.

De acuerdo con el empresario, no se tiene información sobre que se haya llegado a ningún tipo de negociación en el punto que se considera una ‘línea roja’ en la negociación del acuerdo, como lo ha externado previamente el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Lo último que tenemos es que la posición de nosotros y Canadá es no aceptar el tema de la estacionalidad, y EU no ha hecho una contrapropuesta, no ha hecho un tema de 'vamos proponiendo este esquema de estacionalidad', lo cual, si lo llegara a hacer en su momento, se analizaría por el sector si es que no hay un tema que pueda generar un obstáculo en las exportaciones agroalimentarias”, dijo Haro en entrevista con EL FINANCIERO.

El directivo recordó que el sector agroalimentario nacional y sus representantes han realizado una coalición con sus contrapartes canadienses y estadounidenses para manifestarse a favor del libre comercio y no aceptar la temporalidad, propuesta que va en contra de las reglas de la Organización Mundial del Comercio.

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, dijo que, en el marco de una reunión con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, la IP involucrada en las negociaciones reiteró su postura ante los temas de estacionalidad y la cláusula sunset, otra de las 'líneas rojas' que el sector considera imposibles de procesar.

“Nosotros hemos tenido una reunión el día de hoy en donde hemos reiterado estas dos líneas rojas y continuamos con ellas, estacionalidad y cláusula sunset nos parecen muy difícil de procesar”, dijo Castañón en una llamada con medios de comunicación el 23 de abril.

Por otro lado, en reglas de origen, Castañón mencionó que EU está terminando de dar a conocer su propuesta, pero aún no la ha terminado de poner sobre la mesa. A pesar de esto, aseguró que “sí estamos en un periodo de posibilidad de cierre; sin embargo, todavía EU tiene que flexibilizar más” y que las posiciones que establezca en las mesas “permitan la generación de empleos en México, en EU y Canadá, y no sólo para EU”

En materia de fechas de cierres potenciales, en una entrevista con Radio Fórmula, Moisés Kalach dijo que “en los siguientes 10 días podemos realmente tener un acuerdo en principio”.

El empresario y representante del sector privado mexicano en las mesas del acuerdo aseguró que 10 capítulos están listos para su respectiva aprobación ministerial y, en cuanto se vea una voluntad política de EU de dirigirse hacia un acuerdo final, se podría consolidar el cierre.

Guajardo voló a Washington desde Hannover el lunes para continuar con las discusiones en el marco de la llamada“ronda de trabajo permanente” del acuerdo comercial de América del Norte.