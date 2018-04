Zuckerberg se 'sube al ring' contra Tim Cook

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, devolvió el golpe a Tim Cook y calificó de "extremadamente simplista" la crítica de su homólogo de Apple al gigante de las redes sociales.

En tiempos de crisis, las compañías tecnológicas a veces se agrupan para defender a la industria. Cuando Apple estaba luchando contra un intento del FBI para ingresar a un iPhone encriptado, Facebook se unió a un grupo de otras grandes firmas para apoyar la postura de Cook.

Sin embargo, los ejecutivos de Apple, incluido Steve Jobs, han criticado en el pasado los modelos comerciales de publicidad de las compañías de Internet y otros CEO de grandes firmas se han unido en contra del modelo de Facebook.

A Cook se le consultó sobre la crisis de privacidad de Facebook el mes pasado, y este instó a una regulación más estricta de los datos de los usuarios.

"Esta situación indiscutible es tan alarmante y se ha vuelto tan grande que probablemente sea necesaria alguna regulación bien elaborada", dijo Cook. "La capacidad de cualquiera para saber durante años lo que has estado buscando, quiénes son tus contactos, quiénes son los contactos de tus contactos, las cosas que te gustan y las que no te gustan, y cada detalle íntimo de tu vida, desde mi punto de vista, no debería existir".

Un día después, en una entrevista con Recode y MSNBC, Cook dijo que "no estaría en esta situación" si estuviera en los zapatos de Zuckerberg. Mientras que Facebook gana dinero vendiendo anuncios dirigidos basados en datos de usuarios, las ganancias de Apple provienen de productos de hardware como iPhone, iPad y Mac.

Zuckerberg respondió en una entrevista con Vox, publicada el martes: "Encuentro ese argumento -de que si no estás pagando, de alguna manera no podemos preocuparnos por ti- es extremadamente simplista y que no está para nada alineado con la verdad".

"Hay muchas personas que no pueden pagar" por un servicio y para quienes tener un "modelo respaldado por publicidad es el único modelo racional que puede sustentar el desarrollo de este servicio para llegar a las personas", dijo Zuckerberg. "Si uno desea desarrollar un servicio que no solo sirva a las personas ricas, entonces debe tener algo a lo que la gente pueda acceder".

La 'Liga de la justicia tecnológica' se desintegra

El CEO de Apple, Tim Cook, de Tesla, Elon Musk y de Salesforce, Marc Benioff, han criticado la red de medios sociales como consecuencia de su escándalo de datos de usuario que implica la firma de publicidad política-Cambridge Analytica.

Otros líderes de tecnología han permanecido con perfil bajo en la reacción subsiguiente contra Facebook, a diferencia de la práctica habitual de Silicon Valley durante episodios de crisis de las empresas.

Facebook ha tratado de reparar su imagen pública y la confianza con más de 2 mil millones de usuarios tras informes de que Cambridge Analytica obtuvo datos sobre la mayor cantidad de 50 millones de esas cuentas de los Estados Unidos.

Mientras Zuckerberg se enfrenta a llamadas a testificar ante el Congreso y los legisladores plantean la idea de la nueva regulación, sus compañeros han quedado ya sea en silencio o evidenciando sus críticas públicamente.

“Ahora, la protección de la privacidad es buena para el negocio”, dijo Gennie Gebhart, un investigador de la Electronic Frontier Foundation, organización que aboga por la privacidad digital.

“Los usuarios están buscando otras personalidades grandes de la tecnología, como Tim Cook, como Elon Musk, para estar seguros de que no están haciendo lo que Facebook hizo.”