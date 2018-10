YouTooProject te quiere llevar a estudiar por el mundo

Tras seis años de haber iniciado el proyecto AUssieYouTOO, una plataforma que ayuda a jóvenes estudiantes a aprender inglés en Australia, la empresa encabezada por la española Marta Caparrós crece y lanza YouTooProject, la cual ahora ofrece un servicio más amplio que ayuda a personas a cumplir su sueño de estudiar en otro país.

La agencia online asesora gratuitamente a estudiantes de países hispanohablantes, ofrece servicios para estudiar el idioma inglés, cursar diplomados o maestrías en Australia, Nueva Zelanda, España y Canadá, precisó en entrevista la fundadora y CEO de YouTooProject, Marta Caparrós.

"Lo que hacemos en YouTooProject es ayudar a los estudiantes internacionales a ir a estudiar inglés, diplomados y maestrías a Australia, Nueva Zelanda, Canadá y España, pero nos dimos cuenta que había muchas personas de Latinoamérica que buscaban nuestros servicios, la mayoría de ellos de México" contó.

La empresa que comenzó hace seis años, logró llegar a Bogotá, Colombia, hace tan sólo ocho meses, y hoy lanza su portal en México, con lo cual busca ampliar su mercado y ayudar a jóvenes mexicanos a diversificar sus horizontes profesionales.

"Llegamos a Bogotá hace ocho meses y hemos empezado toda la aventura latinoamericana, no hace ni un año, pero es verdad que aún sin tener presencia en América Latina y con oficinas o eventos, ya tenemos estudiantes mexicanos, chilenos, colombianos y argentinos que están yendo a Australia y Nueva Zelanda con YouTooProject", agregó.

La historia que hoy se traduce en más de 4 mil 500 estudiantes que han usado la agencia, inició cuando Marta decidió dejar su país (España) para buscar aprender inglés en Australia, ahí y con ayuda de redes sociales, se dio cuenta que había un negocio en potencia.

"Me fui a Australia con el único objetivo de aprender inglés, no tenía mucho dinero así que me puse a trabajar y a viajar como voluntaria en granjas, trabajaba cuatro horas y me daban comida y alojamiento a cambio, es una forma barata de viajar, era joven y no tenía dinero, llegué a un pueblo que se llama Byron Bay (Norte de Australia) en el que empecé a trabajar también como limpiadora para integrarme en alguna familia y seguir aprendiendo el idioma", explicó.

Al sentirse aburrida con su trabajo, Marta abrió una página de Facebook, y a través de ella empezó a contar su día a día por el país de los koalas y canguros, empezó a ser notada por cientos de seguidores que le preguntaban sobre cómo hacía para ir a ese país.

"Me empecé a informar mucho sobre los visados y de las formas que tenemos los españoles para trabajar allí hasta que un chico me preguntó sobre los cursos de inglés, si podía ir a preguntar, entonces fui a una escuela del pueblo y le pregunté al director, y me dijo: si ese chico viene te daré una comisión. Y ahí es donde vi una oportunidad de negocio".

La agencia digital cuenta ya con una oficina en Bogotá, y recién han abierto una en la Ciudad de México, sin embargo, cuenta que la idea es que todo sea vía internet, lo cual permite que la gente no se tenga que desplazar y gastar para conocer sus opciones.

Sobre las expectativas que tiene de YouTooProject en México, detalló que son muchas, ya que el país cada vez está más abierto a nuevas experiencias y al mundo, por lo que se ha convertido en un mercado potencial.

"Tenemos muchas expectativas puestas en México porque después de todos los acuerdos que tenemos de bilateralidad con otros países como irse a Canadá o Australia, los mexicanos tienen las puertas abiertas ahí, otros países en Latinoamérica lo tienen muy difícil, pero no es el caso de México, y es súper importante por los visados, el gobierno australiano no te da el visado si eres un país de riesgo, como ellos lo llaman, entonces nosotros ya ni lo intentaríamos pero México creo que se está abriendo al mundo y hay un mercado súper potencial".

La oportunidad de estudiar en otro país, dice, es una oportunidad que deben vivir los jóvenes, ya que les permite conocer otras culturas e independizarse de los padres, "la importancia de viajar yo creo que debería ser obligatorio cuando acabas tus estudios o quieres tener un cambio creo que es algo que todo mundo debería hacer".

YouTooProject está consciente de que la competencia es mucha, por lo que busca diferenciarse al hacer un acompañamiento a los jóvenes durante sus primeras 24 horas a su llegada al país donde estudiará.

"La gente que no tiene ni idea se pone en contacto con nosotros y hacemos todo online, te pones en contacto con nosotros y nos dices cuáles son tus gustos, qué quieres estudiar, cuál es tu presupuesto, qué es lo que buscas, cuánto tiempo, y hacemos un plan a medida, montamos el presupuesto, pagas el curso y te vas".

"El servicio es gratuito, no cobramos nada al estudiante, cobramos de cada una de las escuelas con las que trabajabamos, que son más de 120 entre todos los países, pero la máxima diferencia es el acompañamiento, es decir, nosotros tenemos una red de colaboradores en todas las ciudades y cuando llegas las primeras 24 horas te reciben, te acompañan al banco, te abren una cuenta bancaria, te acompañará por una tarjeta SIM para el teléfono, te acompañan a tu casa, al hostal, o te ayudan a buscar alojamiento".

Marta precisó que si bien los acompañantes también te asesoran sobre el cómo encontrar un trabajo, no son una agencia de empleo. El servicio es preferentemente para mayores de edad, y se puede contactar a través de la página www.youtooproject.com o YouTooProject en Facebook, Twitter e Instagram.