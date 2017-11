Xiaomi dice tener la cámara dual más poderosa por 5,500 pesos

Xiaomi lanzó un teléfono inteligente de gama media-alta que presume tener la cámara doble más poderosa del mercado a un precio de 5 mil 499 pesos.



El fabricante chino presentó el Mi A1, que estará a la venta a partir del 10 de noviembre en México, que cuenta con una pantalla de 5.5 pulgadas y procesador Snapdragon 625, memoria RAM de 4 GB y 64 GB de almacenamiento, pero su detalle más interesante es la cámara dual.



En entrevista para El Financiero, Steven Wang, director de Expansión Global de Xiaomi, explico que se trata de una cámara dual diferente a la de otros dispositivos, ya que ambas son de 12 megapixeles, una funcionando como gran angular y otra como telefoto.

1

“Actualmente hay muchas cámaras duales, es como una tendencia, el consumidor automáticamente piensa que es mejor que una cámara convencional. Ahora las cámaras duales se han convertido en un producto que ayuda mucho en cuestión de marketing, pero si pones una cámara de 30 megapixeles más una complementaria de 5 megapixeles, la segunda, siendo honesto, muchas veces es inútil”, dijo.



El directivo dijo que esta funcionalidad hace de la cámara dual del Mi A1 la más poderosa y cara del mercado. También tiene una cámara frontal de 5 megapixeles.



“Muchas veces las compañías clasifican sus productos en gama media y alta, y a cada teléfono le ponen componentes de dicha categoría. Nosotros tratamos de ponernos en los pies del consumidor, y pensamos ¿qué es lo que ellos quieren? Entonces pese a que estamos hablando de un teléfono de gama media-alta, su cámara es la más poderosa actualmente en el mercado de entre las cámaras dobles”, dijo.



El precio del dispositivo es de 5 mil 499 pesos, esto debido a que, según Wang, la empresa no añade costos adicionales al dispositivo de lo que se destina a marketing y publicidad, como asegura que hacen otras compañías.

1



“No voy a decir nombres, pero pensemos en las marcas estándar. El consumidor mexicano está acostumbrado a comprarles de la manera tradicional, entonces la empresa agrega al costo del teléfono un 20 por ciento para compensar lo que se gastó en marketing, y luego se le agrega otro porcentaje de otras cosas”, indicó.



“Esos productos no cuestan tanto, entonces no se trata de que hagamos algo en especial para ofrecer nuestro producto más barato, simplemente no agregamos ningún porcentaje extra al costo final”, agregó.



Agregó también que la empresa tiene como filosofía el llevar la tecnología de punta a todo el público, por lo que generalmente los costos de sus dispositivos son bajos.