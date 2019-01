WikiLeaks pide a medios no 'difamar' a su creador Julian Assange

LONDRES.- WikiLeaks aconsejó el domingo a los periodistas no reportar 140 declaraciones "falsas y difamatorias" sobre su fundador Julian Assange, quien ha estado refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde junio del 2012.

No quedó claro de inmediato qué fue lo que motivó el consejo a las organizaciones de medios, pero WikiLeaks destacó al periódico británico The Guardian por publicar un reporte falso sobre Assange. The Guardian no respondió de inmediato el domingo por la noche a una solicitud de Reuters para comentarios.

El australiano creó WikiLeaks como un canal para publicar información confidencial de fuentes anónimas. Es un 'héroe' para algunos por exponer lo que sus partidarios consideran el abuso de poder de los gobiernos y por defender la libertad de expresión, pero para otros ha socavado la seguridad de Estados Unidos.

WikiLeaks enfureció a Washington al publicar cientos de miles de cables diplomáticos secretos que dejaron al descubierto evaluaciones estadounidenses de los líderes mundiales, desde el presidente ruso Vladimir Putin hasta miembros de la familia real saudí.

"Hay un clima generalizado de afirmaciones inexactas sobre WikiLeaks y Julian Assange, incluidas las fabricaciones intencionadas plantadas en grandes medios 'respetables'", dijo Wikileaks en un correo electrónico enviado a organizaciones de medios y marcado "Comunicación legal confidencial. No para publicación".

"En consecuencia, los periodistas y los editores tienen la clara responsabilidad de verificar cuidadosamente los hechos de las fuentes primarias y consultar la siguiente lista para asegurarse de que no están difundiendo y no han difundido falsedades difamatorias sobre WikiLeaks o Julian Assange", agregó.

WikiLeaks no respondió a las solicitudes de comentarios.

El correo electrónico de 5 mil palabras incluye 140 declaraciones que, según WikiLeaks, son falsas y difamatorias, como la afirmación de que Assange había sido alguna vez "agente u algún servicio de inteligencia".

WikiLeaks también dijo que era falso y difamatorio sugerir que Assange, de 47 años, había sido empleado alguna vez por el Gobierno ruso o que está, o alguna vez, estuvo cerca del Estado ruso, el Kremlin o Putin.

Otros artículos que figuran como falsos y difamatorios incluyen afirmaciones personales, como que Assange se decolora el cabello, que es un hacker, que alguna vez ha descuidado a un animal o que tiene una higiene personal deficiente.