Waymo va por 'miles' de autos más de Fiat para  taxis autónomos

En algún momento de este año, Waymo, de Alphabet, planea desplegar un servicio de transporte con automóviles sin conductor y acaba de comprar más vehículos para que eso suceda.



La unidad de automóviles de la matriz de Google ha finalizado un acuerdo para comprar "miles" más de minivans de Fiat Chrysler Automobiles NV equipados para la conducción autónoma, según un comunicado de las compañías.



Es el tercer acuerdo de este tipo entre el fabricante de automóviles italoestadounidense y el gigante de búsquedas: Waymo adquirió 100 minivans híbridos Chrysler en 2016 y otros 500 el año pasado.



Se están utilizando en 25 ciudades, incluida Phoenix, donde Waymo está probando sus vehículos con pasajeros que no pagan. Las compañías declinaron decir exactamente cuántos vehículos estuvieron involucrados en la compra o los detalles financieros.



Fiat Chrysler, el único gran fabricante de autos con más deuda industrial que efectivo, no tiene los recursos para invertir en un desarrollo costoso cuando los resultados no están claros, dijo el presidente ejecutivo, Sergio Marchionne, a inversionistas.



Durante una entrevista reciente con Bloomberg News, el veterano ejecutivo de automóviles advirtió que, en las próximas décadas, los vehículos se electrificarán, serán autónomos y se convertirán en productos básicos, poniendo en peligro a todas las marcas excepto a las más fuertes.



"Tan brillantes y meticulosos como son algunos de nuestros empleados, no podemos determinar quién ganará ese juego", dijo a los analistas en una conferencia telefónica el año pasado.



Además de la asociación con Waymo, Fiat Chrysler está trabajando en un sistema competitivo con BMW, Intel, Delphi Automotive y Continental. Waymo anunció que estaba en conversaciones con Honda a fines de 2016, pero no ha compartido detalles de la asociación.