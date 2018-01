¿Votar es bueno para la salud? Ellos dicen que sí

Aprovechando que es año electoral y que en México al menos tendremos que votar tres veces este año, podemos contarte que le puedes sacar partido al asunto: votar podría ser bueno para tu salud.



Y seguramente te preguntarás cómo es eso posible. Bueno, investigadores del Departamento de Servicios de Salud de Estados Unidos encontraron que el compromiso cívico de los jóvenes y adultos está asociado a personas con una buena salud.



El estudio, publicado en Child Development, detalla que los jóvenes que se involucran en alguna de estas tres actividades: voluntariado, votación o activismo, tienen mayor probabilidad de tener ingresos más altos y educación superior que aquellas personas que no lo hicieron.



Las personas que dijeron que habían hecho voluntariado y votado tendieron a comer de forma más saludable y presentar menos síntomas de depresión, según el análisis.



Sin embargo, no es la única asociación, pues a las personas que además dijeron haber realizado activismo también tuvieron mayor riesgo de involucrarse en prácticas de riesgo como abuso de sustancias.



Entre las explicaciones que se dan para que actividades como votar o ser voluntario resulten favorables en la salud se expone por ejemplo que "el voluntariado puede incidir en la salud pues permite que las personas se sientan bien consigo mismas, sentir que importan, y los lleva a experimentar contacto social y reducir la soledad, además de la satisfacción de ayudar a otros", refiere una de las autoras del estudio, Parissa Ballard.



Aunque los resultados fueron favorables en este caso, la participación en activismo más incierta, pues puede implicar actividades de oposición y protesta que no están muy relacionados con el bienestar.



Los datos analizados corresponden a casi 10 mil adolescentes y jóvenes adultos de EU que tenían entre 11 y 20 años cuando fueron encuestados entre 1994 y 1995, y después seguidos durante casi 15 años. Actualmente, esas personas rondan los entre 24 y hasta 34 años.