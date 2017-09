Facebook quiere retar a Youtube y tú podrías ayudarle

Facebook está ofreciendo a los principales sellos discográficos y casas disqueras cientos de millones de dólares para que los usuarios de su red social puedan legalmente incluir canciones en videos que cargan, según personas familiarizadas con el tema.



La publicación y visualización de video en Facebook ha explotado en los últimos años, y muchos de los videos cuentan con música sobre la que Facebook no tiene derechos. Bajo la ley actual, los titulares de derechos deben pedir a Facebook que retire videos con material infractor.



Los propietarios de música han estado negociando con Facebook durante meses en busca de una solución. La tecnológica prometió construir un sistema para identificar y etiquetar música que infringe los derechos de autor. Sin embargo, tal instalación tardará hasta dos años en completarse, lo cual es demasiado tiempo para que ambas partes esperen, dijeron las fuentes, quienes pidieron no ser identificadas debido a que los detalles no son públicos.



Facebook está ansioso por alcanzar un acuerdo ahora para no seguir frustrando a los usuarios al bajar sus videos; a sus socios, al albergar material infractor; o a los anunciantes, con la perspectiva de dolores de cabeza legales.



NUEVO HOGAR



Las últimas discusiones asegurarán que los miembros de Facebook puedan subir videos con canciones al mismo tiempo que despliega Watch, un nuevo centro de video y de financiamiento para la producción de series originales.



Facebook está tratando de atraer miles de millones de dólares en ingresos publicitarios adicionales y desafiar a YouTube como el principal portal de video respaldado por publicidad en la web.



El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo en la teleconferencia de ganancias del segundo trimestre de la compañía que durante los próximos años el video conducirá el negocio de Facebook y determinará el desempeño de la compañía.



Zuckerberg dijo a los inversionistas que esperan que la compañía continúe aumentando su inversión en el formato, ya que anticipa que el intercambio de videos supere el de texto y fotos en el futuro.



Dado el actual marco legal para el derecho de autor en línea, los usuarios van a subir videos con material infractor de todas maneras. La responsabilidad recae sobre los titulares de los derechos de vigilar esos videos.



Un acuerdo asegura que los titulares de derechos obtienen algo en lugar de desperdiciar recursos rastreando todos los videos ilegales.



Ejecutivos de la industria de la música también esperan que licenciar canciones para el video generado por los usuarios en Facebook presione a YouTube para que se comporte. Sin embargo, al ayudar aún más el acceso de Facebook a videos y música, los titulares de derechos se arriesgan a crear otro YouTube, una gran fuente de promoción, pero un lugar donde el consumo supera las ventas.

: