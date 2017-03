Vehículo autónomo de Uber choca en Arizona

Uber Technologies suspendió este sábado su programa piloto de vehículos de conducción autónoma, luego de que un automóvil equipado con la innovadora tecnología chocó en una camino de Arizona, informaron la empresa y la policía local.



El accidente, el más reciente que involucra a un vehículo autónomo operado por una de varias empresas que experimentan con la tecnología, no dejó heridos de gravedad, dijo Uber.



No obstante, la compañía dijo que suspenderá a los vehículos involucrados en el programa piloto sin conductores en Arizona, Pittsburgh y San Francisco a la espera del resultado de la investigación sobre el accidente de la tarde del viernes en Tempe.



"Seguimos examinando este incidente", dijo una portavoz de Uber en un correo electrónico.



El accidente ocurrió cuando un conductor de un segundo vehículo "no cedió el paso" al automóviles de Uber al realizar un viraje, dijo Josie Montenegro, portavoz del Departamento de Policía de Tempe.



"Los vehículos chocaron, lo que hizo que el automóvil autónomo se volcara de costado", dijo Montenegro en un correo electrónico. "No hubo heridos de gravedad", agregó.



Dos conductores "de seguridad" viajaban en los asientos delanteros del vehículo Uber, que operaba en modo autónomo al momento del choque, dijo Uber en un correo electrónico. La presencia de conductores es un requisito normal en la flota de vehículos autónomos de la compañía. Los asientos traseros estaban vacíos.



Fotografías y videos publicados en Twitter por Fresco News, un servicio que vende contenidos a medios de comunicación, muestran a un vehículo utilitario deportivo Volvo volcado de costado luego de un aparente choque que habría involucrado a otros dos automóviles levemente dañados. Uber dijo que las imágenes parecían ser del accidente en Tempe.