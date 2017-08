¿Vas a comprar una tablet para tu hijo? Revisa que cumpla con estos puntos

El próximo lunes 21 de agosto regresan a clases los alumnos de educación básica del país y con ello, la compra de uniformes y útiles escolares.



Si te interesa comprar una tablet para tu hijo, los expertos recomiendan que tomes en cuenta aspectos como el precio, la memoria, la capacidad de almacenamiento, el sistema operativo y la compatibilidad con las aplicaciones.



Un elemento importante a considerar al adquirir un equipo de este tipo es que cuente con una versión de sistema operativo Android reciente porque integran mejoras significativas, no sólo en la capacidad de almacenaje o memoria, sino también en temas de seguridad, recomendó Alexander Rojas, director de estrategias para consumo en América Latina de MediaTek.



En ese sentido, refirió que deben considerarse tablets con memoria RAM -para almacenamiento de datos y programas-, que ronden entre 512 megabytes y 1 giga, ya que ello garantiza que tenga funcionalidades básicas.



A nivel de almacenamiento, aconseja que la capacidad sea de 8 gigas, que permite un almacenamiento óptimo.



“Las tarjetas son muy utilizadas para reproducción de contenidos, pues éstos han subido mucho en calidad y eso ocupa más espacio, pues la resolución es más alta, por lo que una memoria externa permite mayor almacenamiento de contenido, aplicaciones y juego”, comentó Rojas.



Por su parte, Radamés Camargo, analista de The Competitive Intelligence Unit (CIU), detalló que además del precio, es relevante considerar la compatibilidad de aplicaciones de acuerdo al sistema así como programas educativos.



“Es valioso que tengan características y herramientas que permitan el acceso y manejo del dispositivo, además del sistema operativo, ya que muchas de las aplicaciones están desarrolladas para Android y en iOS, el sistema de Apple”, agregó.



En tiendas como Best Buy y Coppel hay descuentos que van del 10 hasta el 25 por ciento.



Los precios de lista en Best Buy van desde los mil 999 pesos a los 13 mil 999 pesos, en tanto que en Coppel los precios van desde mil 599 hasta 6 mil 389. Las tablets de Apple van de los 11 mil a los 16 mil pesos.