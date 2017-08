Un camino por los diez años del "hashtag"

El "hashtag", la etiqueta de las redes sociales, celebra este miércoles sus primeros diez años de uso en los que ha acompañado grandes eventos mundiales con un efecto de movilización y aportándoles desde emoción a humor.



Esta palabra clave precedida del símbolo almohadilla fue popularizada por Twitter hasta ser utilizada actualmente por otras redes sociales como Facebook e Instagram.



La inventó Chris Messina, un diseñador estadounidense especialista en las redes sociales. El 23 de agosto de 2007, este usuario frenético de Twitter (más de 39 mil 500 mensajes en 11 años) propuso en un tuit utilizar el símbolo de 'gato' para reagrupar los mensajes sobre el mismo asunto. Lanzó entonces la primera etiqueta "#barcamp", sobre unos talleres participativos dedicados a la innovación web.



125 MILLONES DE ETIQUETAS DIARIAS



Compartir estas palabras clave, de las que se intercambian a diario 125 millones en el mundo, es una práctica que ha servido de trampolín a numerosas movilizaciones masivas.



En abril de 2014, el secuestro en Nigeria de 276 chicas estudiantes por parte de los islamistas de Boko Haram desencadenó una ola de apoyo internacional canalizada por el #BringBackOurGirls. Retuiteada por figuras como Michelle Obama, entonces primera dama de Estados Unidos, y la celebridad Kim Kardashian, la palabra clave permitió llamar la atención sobre la lucha contra Boko Haram en un momento en que el ejército nigeriano perdía terreno y el apoyo de la población frente a los insurgentes.



Otros eslóganes ya históricos tuvieron un gran efecto movilizador, como #BlackLivesMatter, tras la muerte de varios negros estadounidenses a manos de policías, y #OccupyWallStreet, referente al movimiento de los indignados que organizó un campamento militante en el corazón de Manhattan para denunciar los abusos del capitalismo.



#EMOCIÓN



Los "hashtags" permiten igualmente a los internautas expresar su emoción y solidaridad tras un atentado. #JeSuisCharlie fue tuiteado más de 5 millones de veces en dos días tras el ataque a la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo, que costó la vida a 12 personas el 7 de enero de 2015 en París.



#PrayforParis fue tuiteado más de seis millones de veces tras los ataques de noviembre de 2015 que dejaron 130 muertos, un eslogan retomado en Berlín (#PrayforBerlin) tras el atentado (12 muertos) en un mercado de Navidad en diciembre de 2016.



En los atentados de la semana pasada en Barcelona y Cambrils, el hashtag #Notincpor (No tengo miedo) se volvió también viral.



#HUMOR



El "hashtag" también puede dar lugar a risas. Los videos del #IceBucketChallenge, un desafío en el que el participante debe echarse un cubo de agua helada sobre la cabeza, permitieron reunir más de 100 millones de dólares para luchar contra la enfermedad de Charcot.



Las etiquetas humorísticas tienen un gran éxito y tocan todos los temas, desde el tiempo, a una figura pública, o un partido de futbol.



En 2016, las más compartidas en el mundo estuvieron relacionadas con eventos deportivos, como los Juegos Olímpicos (#Rio2016), primera en la clasificación, y el Euro de futbol (4ª); con temas políticos con las elecciones en Estados Unidos (2ª), el Brexit (6ª), #BlackLivesMatter (7ª) y #Trump (8ª), mientras las etiquetas de ocio más utilizadas fueron las del juego Pokémon Go (3ª), los Oscars (5ª) y la serie Juego de Tronos (10ª). La novena posición fue para #RIP ("rest in peace", descansa en paz) para hacerse eco del deceso de personalidades.