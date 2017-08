Uber y Lyft, en la mira del mercado japonés

Masayoshi Son, el líder de SoftBank Group Corp., expresó interés en el mercado de transporte privado de Estados Unidos al decir que estaría dispuesto invertir en Uber Technologies o su rival Lyft Inc..



SoftBank ha financiado a los competidores de Uber en otros lugares, como Didi Chuxing en China, Ola en India y Grab en el sudeste asiático.



Estos financiamientos habían ayudado a difundir la idea de que Son estaba orquestando una alianza anti-Uber.



Sin embargo, el mes pasado surgieron informes de que SoftBank evaluaba asumir una participación en Uber al comprar acciones de los actuales inversionistas, de acuerdo con fuentes cercanas. También salieron a la luz reportes de que Son se reunió en mayo con John Zimmer, presidente de Lyft. Ahora, resulta claro que el multimillonario japonés quiere ingresar al mercado estadounidense como sea.



“Estamos interesados en hablar con Uber, y también nos interesa hacerlo con Lyft”, dijo Son a un grupo de analistas y periodistas después de anunciar los resultados de SoftBank el lunes pasado. “No hemos decidido qué camino tomar. Estados Unidos, sin embargo, es un mercado gigantesco. Es el mercado más importante, así que definitivamente estamos muy interesados", agregó.



Éstos son los típicos comentarios de un ejecutivo acostumbrado a hacer apuestas y pronunciamientos audaces que a veces confunden a sus competidores y socios. Son no dijo si la inversión sería hecha por la empresa japonesa o por el planeado SoftBank Vision Fund, que dispondrá de 100 mil millones de dólares. Son también ha estudiado invertir en el mercado de comercio electrónico electrónico en India.



"Así que si decidimos asociarnos e invertir en Uber o Lyft, desconozco cuál sería el resultado final, pero estamos claramente interesados", dijo. "Y estamos interesados en explorar la idea y me gustaría dialogar con ambas compañías".



Son añadió que la conducción autónoma y las tecnologías de transporte privado de pasajeros hacen más urgente que SoftBank invierta en el sector. "El vehículo autónomo está por llegar y, cuando esa etapa llegue, el negocio de transporte privado de pasajeros se vuelve aún más importante. Ésa es mi opinión”

