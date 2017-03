Uber retoma pruebas de auto autónomo tras choque

Los automóviles de conducción autónoma de Uber Technologies estaban de vuelta en las calles el lunes por la mañana en San Francisco, tres días después de que un accidente en Arizona suspendiera el programa de pruebas de la compañía.



"Estamos reanudando nuestras operaciones de desarrollo en San Francisco esta mañana", escribió una portavoz de Uber en un correo electrónico.



Las pruebas de los vehículos de autoconducción de Uber aún están suspendidas en Tempe, Arizona y Pittsburgh, pero la compañía espera reanudarlas pronto.



Uno de los todoterreno Volvo de conducción autónoma de Uber se vio involucrado en un choque de alto impacto el viernes en Tempe.



El vehículo no fue responsable del incidente y no hubo lesiones, dijo la policía de Tempe. Otro automóvil no cedió el paso al auto de Uber, lo que hizo que el vehículo autónomo se volcara sobre un costado, según el reporte policial.