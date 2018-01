Igual que Gates, Tyson apuesta por la carne de res hecha en laboratorio

Tyson está aumentando su apuesta a la carne que proviene del laboratorio en lugar del matadero.



La filial de capital de riesgo de la compañía invirtió en Memphis Meats, una compañía que produce carne cultivada sin criar ganado o aves de corral, explicó Tyson en una declaración este lunes. No se anunciaron los términos del acuerdo.



La inyección se suma a una serie hecha por inversionistas prominentes de Memphis, incluidos Cargill, Bill Gates y Richard Branson. La compañía usará los fondos de Tyson para el desarrollo de productos.



Tyson, con sede en Springdale, Arkansas, ya invirtió en Beyond Meat, una compañía estadounidense conocida por sus hamburguesas a base de plantas, parte del cambio estratégico para la empresa, que es el procesador de carne más grande del país.



"Continuamos invirtiendo de manera significativa en nuestro negocio tradicional de carne, pero también creemos en explorar oportunidades adicionales de crecimiento que brinden a los consumidores más opciones", dijo en el comunicado Justin Whitmore, vicepresidente ejecutivo de estrategias corporativas y director de sostenibilidad de la empresa.



El interés del consumidor en las alternativas cárnicas ha ganado fuerza en medio de preocupaciones sobre el bienestar animal y el impacto ambiental de la producción ganadera.



Un informe de noviembre de CoBank, un banco agrícola de Estados Unidos, etiquetó los productos proteínicos hechos de plantas, insectos y carne cultivada como una tendencia alimentaria prominente para ver en 2018 y en años venideros.



Aún así, tiene mucho camino por recorrer: se espera que la disponibilidad per cápita de carne roja y aves de corral en Estados Unidos alcance un máximo histórico este año, según el Departamento de Agricultura estadounidense.