Twitter quiere ser más cool y busca parecerse un poquito a 'Snapchat'

Twitter está desarrollando una función similar a Snapchat que haga más fácil postear videos en su app, reporta Bloomberg de acuerdo con personas familiarizadas con el tema.



La empresa que preside Jack Dorsey busca con ello atraer nuevos usuarios y afianzar su cambio de rumbo.



La herramienta cuenta ahora con un demo que se centra en la función de la cámara, según personas que lo han visto, pero su diseño aún no termina ni se cuenta con una fecha de salida. Sin embargo, este prototipo no es definitivo y podría cambiar, refirieron las fuentes, quienes pidieron no ser identificadas.



Twitter espera con ello impulsar a que más usuarios compartan clips de video de lo que pasa a su alrededor.



El nuevo producto apunta a permitir que los usuarios se salten el relativamente engorroso proceso de tuitear fotos o videos -que implica abrir la app, escribir un tuit, buscar el botón de la cámara, tomar el video o la foto y al final tuitearlo- y puedan hacerlo con menos pasos.



Hasta ahora, la empresa no ha hecho comentarios al respecto.



Anteriormente, Dorsey ha elogiado a Snapchat, a la que considera "muy moderna", a la vez que ha reconocido que Twitter es algo confuso.