Tweetdeck ahora podría costarte 

SAN FRANCISCO.- Twitter considera elaborar una versión premium de su popular aplicación Tweetdeck destinada a profesionales, dijo la empresa este jueves, planteando la posibilidad que podría cobrar una cuota de suscripción a algunos usuarios por primera vez.



Como muchas otras empresas de redes sociales, desde que nació, Twitter se ha centrado en construir una enorme base de usuarios de un servicio gratuito que se apoya en la publicidad. El mes pasado indicó que tenía 319 millones de usuarios en todo el mundo.



Sin embargo, al contrario que Facebook, de mucho mayor tamaño, Twitter no ha logrado atraer suficientes ingresos publicitarios, a pesar de que su popularidad entre celebridades como el presidente estadounidense, Donald Trump, convierten a la red social en un centro de atención constante.



La cuota de suscripción podría aplicarse a una versión de Tweetdeck, una interfaz ya existente que permite a los usuarios navegar más fácilmente por Twitter.



La compañía está realizando un sondeo "para evaluar el interés en una versión nueva y mejorada de Tweetdeck", dijo la portavoz Brielle Villablanca el jueves en un comunicado.



"Realizamos investigaciones entre los usuarios de forma regular para recopilar opiniones sobre la experiencia de la gente en Twitter y para informar de mejor forma nuestras decisiones de inversión en productos, y estamos explorando varias vías para hacer Tweetdeck todavía más útil para profesionales".



Ya se habían filtrado en Twitter informaciones sobre esta encuesta, pues un periodista asociado con el diario New York Times había publicado capturas de pantalla sobre la posible apariencia de una versión premium de Tweetdeck.



Esa versión podría incluir "herramientas más poderosas para ayudar a anunciantes, periodistas, profesionales y otros miembros de nuestra comunidad a descubrir qué está pasando en el mundo de forma más rápida", de acuerdo con una de las capturas de pantalla publicadas por la cuenta @andrewtavani.



Esta experiencia podría estar libre de publicidad, según la descripción. No hubo indicación alguna de que Twitter pueda estar considerando cobrar una cuota a todos los usuarios.

