¿Tratas de ocultar que estás enfermo? Tu cara te delata

Si ya te enfermaste en esta temporada de frío y no quieres que tus compañeros de trabajo se enteren, tal vez sea más difícil de lo que crees porque tu cara terminará delatándote.



Esto, de acuerdo con un estudio elaborado por investigadores del Departamento de Neurociencia clínica y del Instituto de Investigación del Estrés de Suecia, así como del Departamento de Psicología de la Universidad de Nueva York y del Instituto de Psicología Médica e Inmunobiología Conductual.



Los investigadores inyectaron una bacteria o placebo de agua salada a 22 adultos, aunque las inyecciones realmente no los enfermaron, sí lograron engañar a sus sistemas inmunológicos y les causaron inflamación, por lo que comenzaron a sentirse enfermos.



Dos horas después de las inyecciones, se les pidió que tuvieran una expresión neutral y no usaran maquillaje para que se les tomaran fotos.

Las imágenes fueron mostradas a 62 voluntarios, quienes miraron cada una durante 5 segundos y se les pidió que calificaran si la persona se veía enferma o saludable.



Las personas realizaron tres mil calificaciones y el 41 por ciento del tiempo juzgaron a los individuos de las fotos como personas enfermas.



"Estos resultados demuestran que las personas no capacitadas (que no tienen formación médica), pueden identificar a las personas gravemente enfermas simplemente con observar una foto durante unos segundos", indicaron los autores en un artículo publicado en The Royal Society.



"Esto respalda la idea de que los humanos tienen la capacidad de detectar signos de enfermedad en una fase temprana después de la exposición a estímulos infecciosos", añadieron.



Los investigadores también mostraron las fotografías a 60 televidentes, pero esta vez, les pidieron que calificaran las características de la piel, los ojos y la boca.

Los voluntarios destacaron los labios pálidos, así como la piel, además de la cara hinchada, las esquinas caídas de la boca, los párpados caídos y los ojos rojos.



Aunque, de acuerdo con los investigadores, algunas de estas características también las registran las personas que duermen muy poco o las que están tristes.



Los autores señalan que en el caso de las personas que no fueron buenas detectando la enfermedad se debió a que miraron las imágenes brevemente, además de que en la vida real pueden ser más precisos porque pueden procesar otras señales como la forma de caminar, el olor corporal y el habla.



Las personas fotografiadas eran blancas, así como la mayoría de los que examinaron las fotografías.