¿Tienes Xbox One? Ya podrás disfrutar de Spotify

La nueva aplicación de Spotify para Xbox One fue lanzada este martes en 34 mercados de todo el mundo, lo que permitirá a los jugadores reproducir canciones, álbumes y listas de reproducción directamente desde su consola.



La plataforma explicó que el usuario podrá reproducir música sin importar si es usuario de Spotify Premium o gratuito; "crear un soundtrack de juegos personalizado nunca ha sido tan simple", afirmó.



Mikael Ericsson, director de Productos, Plataformas y Experiencia de socio, enfatizó que "estamos muy emocionados de ofrecer a los jugadores de Xbox One la posibilidad de elegir su propia banda sonora mientras disfrutan de sus videojuegos favoritos".



Para iniciar la configuración, se debe prender el Xbox One e ir a Xbox Store; después, descargar e instalar la aplicación 'Spotify Music for Xbox' e iniciar sesión y crear una cuenta.



Para encontrar la playlist adecuada, el jugador debe ir a 'Navegar' en Spotify para encontrar el centro de juego, donde encontrará listas de reproducción de juegos precargadas como 'Epic Gaming' y 'Power Gaming'.