¿Tiene Donald Trump derecho a bloquear usuarios en Twitter?

La cuenta de Twitter del president de Estados Unidos nuevamente es objeto del debate. El Knight First Amendment Institute envió una carta al mandatario para solicitarle el desbloqueo de usuarios desde su red social.



El instituto, una organización afiliada al la Universidad de Columbia, dijo en el documento que considera que la cuenta de Donald Trump debe ser un ‘foro público’ en el que se permita el debate, situación que no cumple con sus actos en la plataforma en presidente estadounidense.



La carta dirigida a Trump, su consejero, secretario de prensa y director de social media, expone los casos de Holly O’Reilly y Joseph M. Papp, ambos usuarios que criticaron al presidente en Twitter durante semanas recientes y que fueron bloqueados.



“El bloqueo de usuarios en Twitter en días recientes suprime la libertad de expresión en numerosas formas”, dice la carta. “Los usuarios que han sido bloqueados no pueden seguirlo en Twitter, y están limitados en ver lo que en su cuenta se comparte, lo que los limita también en su capacidad de participar mediante comentarios en un foro público de discusión alrededor de usted, el cuál debería ser abierto y público por tratarse del presidente”, agrega.



En una conferencia de prensa previa, el vocero de la Casa Blanca Sean Spicer dijo que los tuits de Trump deben ser considerados como pronunciaciones oficiales. Twitter se negó a comentar sobre si la plataforma desactivaría el botón de ‘Bloquear’ de la cuenta del presidente Trump.



El instituto dijo que bloquear un usuario constituye una violación a la Primera Enmienda.



“Se trata de un contexto en el que la Constitución de EU impide al presidente imponer sus propias reglas, dijo Jameel Jaffer, director ejecutivo del Knigh Institute, mediante un comunicado.



“Pese a que la Constitución no contempla la actividad en Twitter, se entiende que el presidente no debe excluirá las personas únicamente por que no le gusta lo que están diciendo sobre él”, indicó.