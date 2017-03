Tesla vuelve a Wall Street y Musk prepara Model 3

Elon Musk tiene que captar por lo menos mil 150 millones de dólares más para llevar al mercado a su Model 3 más económico. Sus fieles, junto con los inversionistas que adhieren a la visión de Tesla, difícilmente podrían estar más felices.



Después de gastar gran cantidad de efectivo a fines del año pasado y de la advertencia de Musk a Wall Street de que las arcas de la compañía estaban "cerca del borde", Tesla anunció el miércoles que vendería acciones y valores convertibles mientras se prepara para la producción en volumen y las entregas de su primer automóvil para el mercado masivo más adelante en el año.



La noticia de una gran venta de acciones suele deprimir la capitalización de mercado de una empresa, ya que diluye el valor de las tenencias de los inversores. Pero aquí se trata de Musk, cuya compañía de energía limpia ha seducido la imaginación de muchos dentro y fuera de Wall Street pese a que la compañía con sede en Palo Alto, California, ha tenido dificultades para ser rentable. En lugar de caer, las acciones de Tesla están subiendo en las operaciones anteriores a la apertura del mercado.



El producto de la oferta de Tesla de 250 millones de dólares en acciones y 750 millones de dólares en deuda convertible se utilizará para fortalecer su balance y reducir los riesgos relacionados con el lanzamiento del sedán Model 3, dijo Tesla en una declaración.



El Model 3, cuya producción comenzará en julio, según está programado, partirá de unos 35 mil dólares antes de incentivos y es más pequeño que el Model S.



La oferta funcionará como colchón del balance de la automotriz que cotiza en bolsa más joven de los Estados Unidos, en momentos en que aumenta el gasto para lanzar el Model 3. Tesla gastó 970 millones de dólares en el cuarto trimestre y prevé tener 2 mil 500 millones de dólares de gastos durante el primer semestre de 2017. En cualquier caso, la magnitud de la captación de capital es menor que la que esperaban muchos analistas.



¿MÁS RECAUDACIÓN?



"No nos sorprendería ver que el volumen de la venta aumentara porque prevemos que a la compañía le vendría bien ese capital, sobre todo cuando empiece la producción a toda máquina del Model 3", dijo Colin Rusch, analista de Oppenheimer & Co. "Nos animaríamos a creer que la compañía captará una suma más cercana a los 2 mil millones de dólares".



Se estima que la oferta se verá en el precio el jueves después que cierre el mercado, según una persona familiarizada con el proceso. Tesla sube en Nueva York un 3.18 por ciento a 263.78 dólares a las 11:48 hora local.



Aunque recaudar dinero en efectivo no es fundamental para el lanzamiento del Model 3, probablemente sería prudente, dijo Musk el 22 de febrero en una llamada en conferencia sobre utilidades. Tesla ha informado pérdidas en todos los trimestres menos dos desde su creación.



"De acuerdo con nuestro plan financiero, no se necesita captar capital para el Model 3, pero estamos muy cerca del borde", dijo el máximo ejecutivo a los analistas durante la llamada. Dado que "es probable que eso no sea lo mejor para los accionistas", dijo Musk, "probablemente tenga sentido captar capital para reducir el riesgo".

: