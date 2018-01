¿Te afecta la neutralidad de internet? Descúbrelo

Si eres asiduo a navegar por internet, la neutralidad de la red te interesa. Ésta tiene como objetivo principal el trato no discriminatorio de contenidos y apps que circulan a través de internet, un elemento que fue eliminado recientemente en Estados Unidos y que en principio sólo afecta a esa nación.



En México, aún no hay lineamientos respecto a la neutralidad de la red, pero la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) establece algunos principios generales que respaldan a los usuarios.



Javier Juárez Mojica, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), explicó que los principios generales a los que la neutralidad deberá sujetarse están plasmados en el artículo 145 de la referida ley.



Te explicamos cuáles son:



1. Libre elección. Los usuarios pueden acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio ofrecido por los concesionarios sin limitar o restringir el acceso a los mismos.



2. No discriminación. Los concesionarios y autorizados a prestar internet se abstendrán de obstruir o discriminar contenidos, aplicaciones o servicios.



3. Privacidad. Se debe de preservar la privacidad de los usuarios y la seguridad de la red.



4.Transparencia e información. Los prestadores de servicio deben publicar en su portal web la información relativa a las características del servicio, incluyendo las políticas de gestión de tráfico y administración de red autorizada por el Instituto, velocidad, calidad, la naturaleza y garantía.



5.Gestión de tráfico. Los concesionarios y autorizados pueden tomar las medidas necesarias para la gestión de tráfico y administración de red conforme a las políticas autorizadas por el IFT, a fin de garantizar la calidad o la velocidad de servicio contratada por el usuario, siempre que ello no constituya una práctica contraria a la competencia.



6. Calidad. Los prestadores están obligados a preservar los niveles mínimos de calidad que al efecto se establezcan en los lineamientos respectivos.



7. Desarrollo sostenido de la infraestructura. En los lineamientos respectivos, el Instituto debe fomentar el crecimiento sostenido de la infraestructura de telecomunicaciones.



“Adicionalmente, el artículo 146 señala expresamente algo importante para todos como usuarios del servicio y es que es deber de los concesionarios y autorizados prestar el servicio respetando la capacidad, velocidad y aforo con la que contratamos, esto con independencia del contenido, origen, destino, terminal o aplicación”, explicó el comisionado.



Este año se llevará a cabo una consulta pública para definir los lineamientos de la neutralidad de la red en el país. Al respecto, Juárez Mojica mencionó que en ésta se incluirá un documento en el cual se explicará la neutralidad, a fin de que todos los usuarios tengan claro el proyecto y así se emitan comentarios.