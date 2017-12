¿Te acuerdas de Her? Siri pronto podrá susurrarte

Ya no tendrás que hablar con Siri en voz alta, tu interacción con la asistente de Apple podría asemejarse a los diálogos de 'Theodore Twombly', de la cinta Her de Spike Jonze, cuando le susurraba a 'Samantha'.



Siri ha evolucionado gradualmente desde su lanzamiento en 2011 y las mejoras que se han implementado al sistema, se han realizado de la mano de un mayor grado de inteligencia en la asistente del gigante de la manzana.



Si en algún momento necesitas preguntarle a Siri algo muy discreto o te encuentras en un ambiente público o concurrido, en la biblioteca o en el cine, incluso, en tu trabajo, podrás hacerlo hablándole en voz baja y 'ella' podrá escucharte.



La última patente de Apple, que recientemente salió a la luz, describe a una "asistente digital que es capaz de detectar una entrada de voz susurrada".



Los investigadores de la gran manzana exploran la idea de dar a Siri la capacidad de entender cuando el altavoz susurra una pregunta, de modo que entonces pueda ofrecer una respuesta en este mismo nivel, una patente descubierta por el portal de tecnología y cultura de Gizmodo.



El sistema utilizaría un dispositivo para medir los patrones de amplitud y frecuencia en la voz del usuario cuando solicita una tarea a través de un iPhone o un Apple Watch, determinando si se encuentra susurrando o no.



Presentada en 2016 y publicada esta semana, la patente de Apple nota cómo los asistentes corrientes fallan en responder a diferentes tipos de diálogos, como un susurro.



"Ellos pueden responder en tonos de voz medios o altos, lo cual podría no ser deseado en algunas circunstancias, donde las respuestas susurradas son más apropiadas", dicen los investigadores.



La idea de Apple busca incrementar el uso de asistentes digitales en ambientes públicos y abiertos.



El pasado 11 de diciembre, Apple acordó adquirir el servicio de reconocimiento de música Shazam, con lo que tomó posesión de una de las primeras aplicaciones que demostró el poder del iPhone, al reconocer canciones después de escuchar apenas unos pocos compases de una melodía.